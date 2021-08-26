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Не хватает только березовых веников. На набережной Мойки появилась «партизанская баня»

На набережной Мойки в Петербурге появилась «партизанская баня»

Возле дома № 124 на набережной реки Мойки появилась передвижная «партизанская» баня. Ее создатели — петербургские художники Иван и София.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Как сообщил корреспондент «Фонтанки», температура воздуха в постройке из алюминиевого каркаса и полиэтилена достигает +60 градусов благодаря расположенной внутри электрической печке. За тонкими «стенами» сооружения — ночная прохлада.

По словам Софии, идея разместить баню у Мойки появилась у Ивана то ли в прошлом сентябре, то ли в августе. «Его вообще ничего не остановило бы, он горел желанием ее хоть в декабре сделать», — рассказала она. Отметим, установку бани ни с кем не согласовывали, и в соцсетях ее назвали «партизанской».

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

На набережной собрались не менее шести петербуржцев в купальниках и плавках. После бани некоторые из них прыгали в реку, чтобы остудиться. Расположить постройку в этой части Петербурга, по признанию организатора мероприятия, подсказала любовь к уюту и удаленность места от центра.

«Я не из этого района, но Коломну выбрали, потому что точка удалена от центра, здесь уютно. Это ведь такой интимный процесс», — добавила горожанка.

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автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

266081655
"...После бани некоторые из них прыгали в реку, чтобы остудиться".... Ага! и подхватить какую-нибудь заразу.....
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