По словам Софии, идея разместить баню у Мойки появилась у Ивана то ли в прошлом сентябре, то ли в августе. «Его вообще ничего не остановило бы, он горел желанием ее хоть в декабре сделать», — рассказала она. Отметим, установку бани ни с кем не согласовывали, и в соцсетях ее назвали «партизанской».

Как сообщил корреспондент «Фонтанки», температура воздуха в постройке из алюминиевого каркаса и полиэтилена достигает +60 градусов благодаря расположенной внутри электрической печке. За тонкими «стенами» сооружения — ночная прохлада.

На набережной собрались не менее шести петербуржцев в купальниках и плавках. После бани некоторые из них прыгали в реку, чтобы остудиться. Расположить постройку в этой части Петербурга, по признанию организатора мероприятия, подсказала любовь к уюту и удаленность места от центра.

«Я не из этого района, но Коломну выбрали, потому что точка удалена от центра, здесь уютно. Это ведь такой интимный процесс», — добавила горожанка.