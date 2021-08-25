Полицейского, избившего бармена, проверяют следователи

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения калининградского полицейского на бармена. Об этом 25 августа сообщается на сайте регионального управления ведомства.



«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, из содержания которой следует, что в одном из баров Калининграда сотрудник полиции, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку», — говорится в сообщении СК.



Как заявили в МВД, конфликт устроил 28-летний сотрудник одного из отделов внутренних дел, «находившийся вне службы». В полиции начали свою служебную проверку, по итогам которой сотрудника обещают уволить. Запись с камер ранее появилась в местных СМИ и соцсетях, на ней пьяный силовик угрожает бармену, сбивает на пол кассовый аппарат и затем хватает бармена за шею. При себе у полицейского был газовый пистолет, пишут журналисты.

