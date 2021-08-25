FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +16
73.74р86.58р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Полицейского, избившего бармена, проверяют следователи

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту нападения калининградского полицейского на бармена. Об этом 25 августа сообщается на сайте регионального управления ведомства.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, из содержания которой следует, что в одном из баров Калининграда сотрудник полиции, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку», — говорится в сообщении СК.

Как заявили в МВД, конфликт устроил 28-летний сотрудник одного из отделов внутренних дел, «находившийся вне службы». В полиции начали свою служебную проверку, по итогам которой сотрудника обещают уволить. Запись с камер ранее появилась в местных СМИ и соцсетях, на ней пьяный силовик угрожает бармену, сбивает на пол кассовый аппарат и затем хватает бармена за шею. При себе у полицейского был газовый пистолет, пишут журналисты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

266206839
пора всех кто в погонах проверить.... начиная с полиграфа на предмет правонарушений и превышения служебных полномочий, заканчивая банальным хищением.... наверняка 50% можно отсеять.... а проверку поручить гражданкам из фбс.... уж они наведут на них страху... в большой дом ходить на полиграф... эээээй, ухнем.... =))))
altnec
Чем дальше в лес, тем больше и шырше полицейские.
И ведь кто-то их воспитывает, убогих.
Михаил Петров-Водкин
Полицейский вскоре заслуженные 15 тыр от Путина получит. А никому не мешающие пенсионеры только 10.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний