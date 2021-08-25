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Ученые опробовали «КовиВак» на беременных мышах и сирийских хомяках

Специалисты Федерального научного центра имени Чумакова опубликовали в журнале Emerging Microbes & Infections результаты доклинических исследований о безопасности и эффективности вакцины «КовиВак». Об этом 25 августа сообщил РБК, ссылаясь на данные научной статьи.

Ученые больше года наблюдали за состоянием мышей, морских свинок, сирийских хомяков и мартышек, получивших препарат, и сравнивали его с уровнем иммунной защиты животных из контрольных групп.

Как заявили исследователи, с помощью вакцины удалось обеспечить устойчивый гуморальный иммунный ответ в виде антител IgG и NAb. Уровни последних не снизились за время наблюдения.

В статье говорится, что курс из двух прививок защитил сирийских хомяков от тяжелой пневмонии при интраназальном (внутриносовом) заражении живым вирусом. Кроме того, у вакцинированных подопытных не обнаружили аллергии на компоненты препарата. Показатели животных находились в пределах физиологической нормы.

Вакцину также отдельно опробовали на беременных мышах, чтобы проверить влияние белка коронавируса на плод. В итоге «КовиВак» не оказал негативного воздействия на общее состояние беременных мышей, а также не вызвал увеличения смертности потомства. Помимо этого, препарат не нарушил физическое и психологическое развитие мышат.

По мнению ученых, результаты исследования доказывают безопасность вакцины для животных, что может стать основой для проведения клинических исследований на людях. Отметим, «КовиВак» повсеместно применяется при вакцинации в России. Единственной российской вакциной, результаты третьей фазы испытания которой опубликованы в реферируемом научном журнале, пока остается «Спутник V».

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Комментарии (7)

266081655
А они ещё хотели, чтоб ВОЗ одобрил!
266081655
Сначала на россиянах, а потом на "беременных мышах и сирийских хомяках"?!
old_rat
Ну вот, КовиВак, опубликовался и имеет шанс пройти 1-ю стадию испытаний на мировом уровне :-)
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