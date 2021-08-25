Ученые опробовали «КовиВак» на беременных мышах и сирийских хомяках

Специалисты Федерального научного центра имени Чумакова опубликовали в журнале Emerging Microbes & Infections результаты доклинических исследований о безопасности и эффективности вакцины «КовиВак». Об этом 25 августа сообщил РБК, ссылаясь на данные научной статьи.



Ученые больше года наблюдали за состоянием мышей, морских свинок, сирийских хомяков и мартышек, получивших препарат, и сравнивали его с уровнем иммунной защиты животных из контрольных групп.



Как заявили исследователи, с помощью вакцины удалось обеспечить устойчивый гуморальный иммунный ответ в виде антител IgG и NAb. Уровни последних не снизились за время наблюдения.

