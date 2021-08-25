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Регионы сами примут решение об обязательности масочного режима для учителей

Решение о обязательном ношении масок учителями на уроках будут принимать на региональном уровне. Об этом 25 августа заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«У нас на федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет (об обязательном ношении масок учителями). Каждый регион решает, исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, какие решения принимать», — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, министерство «прислушивается» к регионам, но пока чиновники считают ситуацию «спокойной». «Понятно, что расслабляться нельзя, и те меры — социальная дистанция, распределение потоков — они действуют, и я прошу всех отнестись с пониманием», — добавил Кравцов.

Министр призвал всех преподавателей пройти вакцинацию от коронавируса, но подчеркнул, что она остается добровольной. «Что касается вакцинации, она добровольная, но понятно, что все работники систем образования ответственны перед школьниками и их родителями (...) желательно провакцинироваться, но ещё раз скажу, эта процедура добровольная», — подытожил глава Минпросвещения.

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Комментарии (3)

266214918
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
asgard
Опять начинается размазывание ответственности. Регионы примут. Там нет компетенций чтобы принять. Как впрочем и выше. Когда вместо экспертов эпидемиологов решения принимает хрен знает кто.
altnec
Маски не помешают.
Не помешают, так называемым репетиторам.
Это псевдоявление созданное Единой Россией создало целое поколение проституток.
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