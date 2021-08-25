Регионы сами примут решение об обязательности масочного режима для учителей

Решение о обязательном ношении масок учителями на уроках будут принимать на региональном уровне. Об этом 25 августа заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



«У нас на федеральном уровне таких тоже рекомендаций нет (об обязательном ношении масок учителями). Каждый регион решает, исходя из той эпидемиологической ситуации, которая есть в том или ином городе, какие решения принимать», — сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).



По его словам, министерство «прислушивается» к регионам, но пока чиновники считают ситуацию «спокойной». «Понятно, что расслабляться нельзя, и те меры — социальная дистанция, распределение потоков — они действуют, и я прошу всех отнестись с пониманием», — добавил Кравцов.

