«Замечательная» работа дневальным не помогла бизнесмену выйти по УДО. Суд отказал Петрову, осужденному за хищение у Минобороны

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Андрея Петрова. Бывшего гендиректора АО «НовИТ ПРО» лишили свободы на три года в колонии общего режима за хищение денег Минобороны.



Как сообщили в пресс-службе городских судов 25 августа, Петров положительно характеризовался в СИЗО, где «замечательно справляется с работой дневального». Кроме того, он посещает спортивный кружок.



«Вместе с тем, напомним, что ущерб, причиненный МО РФ Петровым и соучастниками, составляет 368 239 040 рублей 80 копеек, — сказано в сообщении пресс-службы. — На вопрос суда о погашении «задолженности» адвокат Петрова сообщил, что осужденный ничего возмещать не будет, так как конкретную сумму, похищенную именно им, суд не установил, а сам он ее определить не может».

