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«Замечательная» работа дневальным не помогла бизнесмену выйти по УДО. Суд отказал Петрову, осужденному за хищение у Минобороны

В Петербурге суд отказал в условно-досрочном освобождении бизнесмену из громкого дела о хищении у Минобороны

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Андрея Петрова. Бывшего гендиректора АО «НовИТ ПРО» лишили свободы на три года в колонии общего режима за хищение денег Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе городских судов 25 августа, Петров положительно характеризовался в СИЗО, где «замечательно справляется с работой дневального». Кроме того, он посещает спортивный кружок.

«Вместе с тем, напомним, что ущерб, причиненный МО РФ Петровым и соучастниками, составляет 368 239 040 рублей 80 копеек, — сказано в сообщении пресс-службы. — На вопрос суда о погашении «задолженности» адвокат Петрова сообщил, что осужденный ничего возмещать не будет, так как конкретную сумму, похищенную именно им, суд не установил, а сам он ее определить не может».

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд решил отказать в удовлетворении ходатайства.

«Фонтанка» писала, что Кировский райсуд Петербурга признал бывшего гендиректора «НовИТ ПРО» Андрея Петрова виновным в мошенническом хищении 368 миллионов рублей на контракте по изготовлению трехмерной модели подлодки серии «Варшавянка». Петрова приговорили к трём годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

266214918
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме....нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
263778851
Теперь убьют на зоне, и деньги заберут
266081655
3 года за хищение 360 миллионов.... На свободе бы столько не заработал ))))))) Век воли не видать!
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