The Bell сообщил о «внешней» атаке на сайт издания

Сайт издания The Bell недоступен из-за атаки неизвестных. Об этом вечером 25 августа сообщается в телеграм-канале издания.



По предварительной информации, причиной трудностей с отображением веб-страницы является «внешняя атака», источник и цели которой пока непонятны.



«Мы работаем над решением проблемы с привлечением максимальных ресурсов и рассчитываем, что до конца сегодняшнего дня сайт вернется в строй», — говорится в заявлении медиа.



Также отмечается, что издание уже принимает дополнительные меры по усилению защиты своих серверов, что позволит свести вероятность повторения таких инцидентов к минимуму.

