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The Bell сообщил о «внешней» атаке на сайт издания

Сайт издания The Bell недоступен из-за атаки неизвестных. Об этом вечером 25 августа сообщается в телеграм-канале издания.

По предварительной информации, причиной трудностей с отображением веб-страницы является «внешняя атака», источник и цели которой пока непонятны.

«Мы работаем над решением проблемы с привлечением максимальных ресурсов и рассчитываем, что до конца сегодняшнего дня сайт вернется в строй», — говорится в заявлении медиа.

Также отмечается, что издание уже принимает дополнительные меры по усилению защиты своих серверов, что позволит свести вероятность повторения таких инцидентов к минимуму.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный мом..ент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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