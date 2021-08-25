Киносъемки 29–30 августа изменят схему движения транспорта в Адмиралтейском и Василеостровском районах Петербурга и в Кронштадте. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.



Для съемок сериала «Такси под прикрытием» с 8:00 до 22:00 29 августа будет закрыто движение транспорта по Большому Казачьему и Малому Казачьему переулкам. А с 8:00 28 августа до 8:00 29 августа на этих улицах будет запрещено парковаться.