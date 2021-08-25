Киносъемки 29–30 августа изменят схему движения транспорта в Адмиралтейском и Василеостровском районах Петербурга и в Кронштадте. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.
Для съемок сериала «Такси под прикрытием» с 8:00 до 22:00 29 августа будет закрыто движение транспорта по Большому Казачьему и Малому Казачьему переулкам. А с 8:00 28 августа до 8:00 29 августа на этих улицах будет запрещено парковаться.
Съемки сериала «Алекс Лютый» с 6:00 до 23:00 29 августа перекроют проезд по Тифлисской улице, Тифлисскому переулку, площади Академика Сахарова, Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда и Биржевому проезду. С 8:00 28 августа до 6:00 29 августа по этим же адресам будет запрещена остановка.
В Кронштадте пройдут съемки художественного фильма в жанре young adult фэнтези «Самая большая луна», который расскажет про «эмоциональных вампиров». С 19:00 29 августа до 7:00 30 августа киношники будут перекрывать движение по Кронштадтскому шоссе от Большой Братской могилы до Батареи № 7, но не более чем на 10 минут в течение часа. Также 29 августа с 10:00 до 19:00 по этому адресу нельзя будет парковаться.