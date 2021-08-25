автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Реконструкцию трассы «Кола» с 51-го по 68-й километр планируют закончить к концу 2021 года. Должно быть особенно приятно тем, кто летом часами стоял в пробках на жаре и чертыхался на дорожников. Да и не только этим летом, реконструкция начата три года назад. От Путилово и практически до моста через Неву дорогу расширили с двух до четырёх полос и разделили лесополосой. Но есть мрачный нюанс — на 58-м километре трассы у посёлка Приладожский осталось 900 метров двухполосного движения и получилось бутылочное горлышко в обе стороны. К работам там даже не приступали, сообщает 47news.



красной линией обозначены газопроводы Поделиться Поделиться







Заказчик реконструкции — Федеральное казённое учреждение Упрдор «Северо-Запад». Стоимость 17-километрового отрезка — 12 млрд рублей. Подрядчик — компания ВАД (по данным СПАРК-Интерфакс, оборот за прошлый год 85 млрд, прибыль 4,8 млрд). Начало работ — июль 2018 года, окончание — 1 декабря 2021-го. На 58-м километре под «Колой» проходят две нитки «Северо-Европейского газопровода», то есть действующего «Северного потока — 1», что прокачивает в Европу по 50 млрд кубометров газа в год. И там же две нитки магистрального газопровода «Грязовец — Ленинград». Все принадлежат ПАО «Газпром». Эксплуатирует в нашем регионе структура монополии «Трансгаз Санкт-Петербург».

Проектирование Упрдор начал ещё в 2013 году и запросил у Газпрома техусловия. То есть то, что нужно учитывать при прохождении участка с газопроводами, требования и ограничения. Техусловия были выданы. Одно из них — на время дорожных манипуляций транспортировка газа будет остановлена. Но в 2019 году срок техусловий истёк, и Упрдор запросил их продление. Ему не отказали, но внесли существенную правку — газопроводы останавливать не будут.



В результате километровый отрезок ждёт новое проектирование и согласование в Главгосэкспертизе РФ. В Упрдоре пока не говорят, сколько времени это займёт, но называют новый срок завершения реконструкции — 2023 год.

Что касается конкретных работ, то их перечень виден в сметной документации. Там же видны сроки исполнения. Так, «бетонирование существующих футляров и прокладка открытым способом стальных труб» должны занять три года. «Прокладка методом продавливания стальных труб Ду 1200 класс прочности К38 для футляра с демонтажом существующей и устройством новой электрохимзащиты футляра» займет тот же срок. Самые капиталоемкие работы — «демонтаж существующих труб и прокладка стальных труб Ду 1000» — обойдутся в суммы от 30 до 80 млн рублей в зависимости от газопровода.

По данным 47news, новое условие Газпрома, мягко говоря, озадачило и заказчика, и подрядчика. Действительно, сложно представить, как теперь ВАД будет сдавать объект, а Упрдор принимать — в госконтракте конкретные сроки и объём. В случае нарушения заказчик обязан проинформировать ФАС, а там рассмотрят вопрос о внесении в реестр недобросовестных поставщиков. Возможно, решением будет допсоглашение к договору, но тогда сроки сдачи сдвинутся. К слову, насколько опасны работы рядом с действующими магистральными газопроводами — тоже неясно. Но можно предположить, что для них нужны специфические допуски и лицензии.



Насколько процесс усложняется и будет ли удорожание, 47news спросил у компании ВАД. Заместитель главного инженера Денис Федукович в ответ на вопросы, как показалось, испуганно бросил трубку. Телефон в офисе не отвечал, на письменный запрос там не ответили, с гендиректором Валерием Абрамовым связаться не удалось.

В Упрдоре сообщили, что с учетом необходимости «беспрерывной работы газопроводов» был проработан вопрос технологического переустройства без остановки транспортировки газа — путем врезки под давлением в действующие магистральные газопроводы.

— Внесение изменений в проект реконструкции и новое согласование с «Главгосэкспертизой России» отразилось на сроках производства дорожных работ. В результате участок длиной 15,63 километра, как и планировалось, введут в строй до конца 2021 года, а оставшиеся 0,9 км — в 2023-м.

«Конфликта нет, все вопросы решаем в рабочем порядке», — сухо прокомментировал в разговоре с 47news гендиректор «Трансгаз Санкт-Петербург» Георгий Фокин.

47news спросил у официальных представителей Газпрома и «Трансгаза Санкт-Петербург», с чем связано новое требование к дорожникам. И насколько эти работы специфичны, кто их может выполнять. Как сообщили в монополии, работы по переустройству газопроводов и их подключению может проводить «любая организация, имеющая соответствующие лицензии, необходимую разрешительную документацию, специализированное оборудование и технику и квалифицированный персонал. Безопасность работ контролирует газотранспортное дочернее общество Газпрома».



Что касается ключевого вопроса об остановке газа, то в Газпроме ответили следующим образом: в соответствии с техническими условиями, выданными в 2019 году, Газпром предоставил Упрдор «Северо-Запад» возможность выбора для каждого газопровода одного из двух методов подключения переустроенных участков к действующей газотранспортной системе. — Первый — традиционный метод сварки захлестного соединения с остановкой транспортировки газа. Сроки проведения работ согласовываются всеми заинтересованными сторонами, включая Газпром, исходя из необходимости надежного газоснабжения потребителей. Второй метод — врезка под давлением без остановки транспортировки газа. Упрдор «Северо-Запад» для газопровода «Грязовец — Ленинград» выбрало традиционный метод, для «Северного потока» — врезку под давлением.

В Упрдоре реакция монополии, видимо, вызвала удивление. Судя по официальному ответу, никакого выбора Газпром не давал, а директивно указал, что делать можно, а что нельзя. Подробнее о том, как различаются показания участников и почему водителям предстоит 2 года стоять в пробках на «недорасширенной» трассе, читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.

