Не вышла на работу, застряв за границей из-за пандемии. Суд восстановил на работе сотрудницу петербургского музея

Василеостровский районный суд не нашел достаточных оснований для увольнения сотрудницы Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, которая не смогла вернуться в Россию весной 2020 года.
Как рассказали 25 августа в прокуратуре Петербурга, женщина была в неоплачиваемом отпуске за границей в марте 2020 года, когда из-за пандемии закрылись границы и было прервано авиасообщение. На родину она смогла вернуться только в августе 2020-го. Отсутствие сотрудницы в музее было воспринято как длительный прогул по неуважительной причине — женщину уволили.
Суд признал увольнение незаконным, и обязал ответчика восстановить её в должности.
«Суд не нашел достаточных оснований для квалификации действия истицы, как нарушение трудовой дисциплины и вынес решение о восстановлении женщины на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, а также положенных компенсаций», — сообщили в прокуратуре.