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Не вышла на работу, застряв за границей из-за пандемии. Суд восстановил на работе сотрудницу петербургского музея

Суд Петербурга встал на сторону работницы музея, уволенной из-за закрытых границ

Василеостровский районный суд не нашел достаточных оснований для увольнения сотрудницы Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, которая не смогла вернуться в Россию весной 2020 года.

Как рассказали 25 августа в прокуратуре Петербурга, женщина была в неоплачиваемом отпуске за границей в марте 2020 года, когда из-за пандемии закрылись границы и было прервано авиасообщение. На родину она смогла вернуться только в августе 2020-го. Отсутствие сотрудницы в музее было воспринято как длительный прогул по неуважительной причине — женщину уволили.

Суд признал увольнение незаконным, и обязал ответчика восстановить её в должности.

«Суд не нашел достаточных оснований для квалификации действия истицы, как нарушение трудовой дисциплины и вынес решение о восстановлении женщины на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, а также положенных компенсаций», — сообщили в прокуратуре.

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Комментарии (2)

VF812
Все правильно. Человек застрял, причина уважительная, ничего страшного от ее отсутствия в закрытом музее не произошло.
lamer
Видать недостаточно были оформлены документы. Неплохо сотрудница отдохнула да и еще компенсацию стрясла. Вот только не надо ее оправдывать, мы все прекрасно помним, как подобные перед закрытием границ уезжали несмотря на предупреждения. А потом ныли, чтоб вывозными рейсами на Родину вернуться.
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