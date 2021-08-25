Не вышла на работу, застряв за границей из-за пандемии. Суд восстановил на работе сотрудницу петербургского музея

Василеостровский районный суд не нашел достаточных оснований для увольнения сотрудницы Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, которая не смогла вернуться в Россию весной 2020 года.



Как рассказали 25 августа в прокуратуре Петербурга, женщина была в неоплачиваемом отпуске за границей в марте 2020 года, когда из-за пандемии закрылись границы и было прервано авиасообщение. На родину она смогла вернуться только в августе 2020-го. Отсутствие сотрудницы в музее было воспринято как длительный прогул по неуважительной причине — женщину уволили.