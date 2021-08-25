СК расследует дело о взятке в биткойнах для защиты диссертации в МПГУ

Завкафедрой и двух преподавателей Московского педагогического госуниверситета подозревают во взятках за защиту диссертаций и получение ученой степени. Расплачивались с ними, как полагает следствие, криптовалютой.

Во вторник, 24 августа, в Мещанском отделе следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы возбудили уголовное дело о получении и даче взяток (ч. 5 ст. 290 УК, ч. 3 ст. 291.1 УК) в отношении заведующей кафедры социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Елены Левановой, старшего преподавателя этой же кафедры Ксении Плешаковой и ученого секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова. Об этом 25 августа сообщает РБК со ссылкой на источник в СК.