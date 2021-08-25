СК расследует дело о взятке в биткойнах для защиты диссертации в МПГУ

Завкафедрой и двух преподавателей Московского педагогического госуниверситета подозревают во взятках за защиту диссертаций и получение ученой степени. Расплачивались с ними, как полагает следствие, криптовалютой.
Во вторник, 24 августа, в Мещанском отделе следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы возбудили уголовное дело о получении и даче взяток (ч. 5 ст. 290 УК, ч. 3 ст. 291.1 УК) в отношении заведующей кафедры социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Елены Левановой, старшего преподавателя этой же кафедры Ксении Плешаковой и ученого секретаря диссертационного совета МПГУ Владимира Плешакова. Об этом 25 августа сообщает РБК со ссылкой на источник в СК.
По словам источника, соискатель кандидатской ученой степени передал Левановой через Плешаковых 384 тысячи рублей, а та, в свою очередь, должна была за это допустить к защите диссертации и содействовать в положительном решении комиссии. Более того, полагает следствие, в ноябре 2020 года завкафедры получила от девушки 50 тыс. рублей, чтобы потом передать их неким членам Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования за принятие положительного решения при присуждении ученой степени. Впрочем, выполнять договорённость она не собиралась.
Телеграм-канал Baza писал, что Леванова якобы принимала взятки в криптовалюте, и при обысках у неё нашли записи и обналиченные средства. Но тогда упоминалась взятка в 156 тыс. рублей.