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OnlyFans передумал запрещать «сексуальный контент»

Сервис подписки OnlyFans не будет запрещать публикацию контента «откровенно сексуального характера». Об этом 25 августа сообщается на странице компании в Twitter.

Ранее стало известно, что изменения, связанные с эротическим материалом, должны были вступить в силу с октября. На подобный шаг платформа пошла из-за давления со стороны платежных систем и провайдеров.

«Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики», — говорится в сообщении.

OnlyFans позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования со стороны подписчиков. Платформа набрала особую популярность после начала пандемии и часто используется для распространения эротических материалов.

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Комментарии (2)

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Надо же. Решили не стрелять себе в ногу?
RemyMartin
Что за онлифанс и чем он так дорог фонтанке? Кто знает?
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