OnlyFans передумал запрещать «сексуальный контент»

Сервис подписки OnlyFans не будет запрещать публикацию контента «откровенно сексуального характера». Об этом 25 августа сообщается на странице компании в Twitter.



Ранее стало известно, что изменения, связанные с эротическим материалом, должны были вступить в силу с октября. На подобный шаг платформа пошла из-за давления со стороны платежных систем и провайдеров.



«Мы получили гарантии, необходимые для поддержки нашего разнообразного сообщества авторов, и приостановили запланированное на 1 октября изменение политики», — говорится в сообщении.

