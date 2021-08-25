Смольный создаст собственный медиахолдинг. Городские СМИ объединяют на одной площадке

Планируется, что в состав холдинга войдут телеканал «Санкт-Петербург», информационно-издательский центр «Петроцентр» (издает «Петербургский дневник») и АНО «Центр информационной поддержки», выпускающий районные газеты.
«Есть план объединения наших медиаресурсов с единственной целью: отказаться от географической разбросанности по нескольким городским площадкам и собрать весь ресурс в одном месте, что в конечном итоге приведет к оптимизации существующих затрат и повышении эффективности городских медиа», — пояснил Владимир Рябовол.
Ранее в ходе нулевых чтений бюджета глава комитета по печати сообщил о том, что новым местом дислокации телеканала «Санкт-Петербург» станет вторая очередь «Невской ратуши» или новая «СК Арена» в Парке Победы.