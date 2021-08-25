FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Смольный создаст собственный медиахолдинг. Городские СМИ объединяют на одной площадке

Власти Петербурга объединят в одном месте все городские медиа

В Петербурге появится холдинг СМИ, учредителем которых является город. Об этом «Фонтанке» сообщил председатель комитета по печати Владимир Рябовол 25 августа.

Планируется, что в состав холдинга войдут телеканал «Санкт-Петербург», информационно-издательский центр «Петроцентр» (издает «Петербургский дневник») и АНО «Центр информационной поддержки», выпускающий районные газеты.

«Есть план объединения наших медиаресурсов с единственной целью: отказаться от географической разбросанности по нескольким городским площадкам и собрать весь ресурс в одном месте, что в конечном итоге приведет к оптимизации существующих затрат и повышении эффективности городских медиа», — пояснил Владимир Рябовол.

Ранее в ходе нулевых чтений бюджета глава комитета по печати сообщил о том, что новым местом дислокации телеканала «Санкт-Петербург» станет вторая очередь «Невской ратуши» или новая «СК Арена» в Парке Победы.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний