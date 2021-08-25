FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

В Петербурге 80 тысяч человек не могут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет. Виноваты изменения в законодательстве

Десятки тысяч петербуржцев не могут получить выплаты на детей

80 тысяч петербуржцев не могут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом 25 августа заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2022 год.

По его словам, в 2021 году поступило 150 тысяч заявок. 70 тысяч получили выплату. «50 тысяч не предоставили необходимые документы, чтобы принять решение», — сказал он. Остальным отказали «по объективным причинам».

Как пояснил Александр Ржаненков, ситуация связана с изменением в правилах выплат.

После 1 апреля стало можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Теперь ее размер варьируется в зависимости от доходов. Нуждающиеся семьи смогут получать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее. В среднем по стране это, соответственно, 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.

Однако петербуржцы сталкиваются со сложностями в подтверждении доходов. «Многие не готовы предоставить те документы, которые необходимы для принятия решения», — сказал Александр Ржаненков.

По словам депутата Надежды Тихоновой, в частности, проблемы возникают у тех, кто уже получил материнский капитал. Чиновники тоже не справляются с обработкой документов.

При этом петербуржцы могут претендовать на больший объем выплат. На 2022 год комитет по социальной политике заявил дополнительную потребность на выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере 6,4 млрд рублей. Всего комитет попросил на 11 млрд рублей больше, чем изначально заложено в бюджете.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266213766
Вообще, от этих пособий мне честно говоря тошно, бегаем, доказываем что-то постоянно, каждый год нужно все справки заново собирать. А детей двое - соответственно на каждого. Получаем, например, 11тыс из маткапитала - так их же на ЖКХ тратим.
266213766
Нам отказали в этой выплате, хотя мы получаем пособие из маткапитала как малоимущие. Когда пришли подавать документы на пособие от 3 до 7, нам сказали, что неделю назад поменялись правила - теперь нужно указывать всю недвижимость и а/м, если есть в собственности. Видимо, имея, что-то за душой, на пособие не рассчитывай!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний