В Петербурге 80 тысяч человек не могут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет. Виноваты изменения в законодательстве

По его словам, в 2021 году поступило 150 тысяч заявок. 70 тысяч получили выплату. «50 тысяч не предоставили необходимые документы, чтобы принять решение», — сказал он. Остальным отказали «по объективным причинам».

80 тысяч петербуржцев не могут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом 25 августа заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2022 год.

После 1 апреля стало можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет. Теперь ее размер варьируется в зависимости от доходов. Нуждающиеся семьи смогут получать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее. В среднем по стране это, соответственно, 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей.



Однако петербуржцы сталкиваются со сложностями в подтверждении доходов. «Многие не готовы предоставить те документы, которые необходимы для принятия решения», — сказал Александр Ржаненков.



По словам депутата Надежды Тихоновой, в частности, проблемы возникают у тех, кто уже получил материнский капитал. Чиновники тоже не справляются с обработкой документов.



При этом петербуржцы могут претендовать на больший объем выплат. На 2022 год комитет по социальной политике заявил дополнительную потребность на выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере 6,4 млрд рублей. Всего комитет попросил на 11 млрд рублей больше, чем изначально заложено в бюджете.

