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«Разрушает образ учителя». Путину пожаловались на Снежану Денисовну из шоу «Наша Russia»

Педагоги обвинили Снежану Денисовну из «Наша Russia» в разрушении образа учителя

Российские преподаватели считают необходимым создавать позитивный имидж учителя в СМИ. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности 25 августа заявила педагог из ярославской школы Жанна Вячеславовна. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

По ее мнению, отношение к учителю за последние годы изменилось, педагоги чувствуют поддержку со стороны государства и родительской среды, снижается количество бумажной волокиты. При этом есть проблемы с престижностью профессии.

«Очень странно, когда про нашу работу говорят «услуга». На мой взгляд и взгляд моих коллег, это неправильно. <…> У нас есть ряд предложений. Во-первых, необходимо подумать о дополнительных мерах поддержки учителей, в том числе тех, кто приходит в школы после вузов. Во-вторых, я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в СМИ через позитивный образ учителя. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Наша Russia», но это разрушает образ учителя и школы в целом», — говорит педагог.

Она напомнила, что в советское время позитивный образ учителя создавался через литературу и кино, в том числе фильмы «Доживем до понедельника» и «Большая перемена».

Путин отметил, что в слове «услуга» нет ничего плохого, но добавил, что учитель — важнейшая для общества профессия. «Если это словечко не устраивает, надо от этого уходить», — сказал он. Также президент пообещал, что государство будет помогать в создании позитивного образа педагогов.

Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение объявить 2023 год в России Годом педагога.

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Комментарии (33)

муматор
на воре и шапка горит.
SERGEY111
Это заявление проснувшейся спустя 10 лет после окончания съемок передачи "образцовой" учительницы в очередной раз доказывает что создатели и участники Наша Russia попали точно в цель и с этим персонажем как и с другими . Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога сидящий перед телеком - Forever .
ElenaLeo
Равшан и Джамшут портят образ российского строителя
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