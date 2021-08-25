Российские преподаватели считают необходимым создавать позитивный имидж учителя в СМИ. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности 25 августа заявила педагог из ярославской школы Жанна Вячеславовна. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24». По ее мнению, отношение к учителю за последние годы изменилось, педагоги чувствуют поддержку со стороны государства и родительской среды, снижается количество бумажной волокиты. При этом есть проблемы с престижностью профессии.



«Очень странно, когда про нашу работу говорят «услуга». На мой взгляд и взгляд моих коллег, это неправильно. <…> У нас есть ряд предложений. Во-первых, необходимо подумать о дополнительных мерах поддержки учителей, в том числе тех, кто приходит в школы после вузов. Во-вторых, я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в СМИ через позитивный образ учителя. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Наша Russia», но это разрушает образ учителя и школы в целом», — говорит педагог.

