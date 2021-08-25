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Жители Шушар сами нарисовали «зебру» на Новгородском проспекте перед открытием детсада

Петербуржцы, не добившись от властей города разметки пешеходного перехода на Новгородском проспекте рядом с новым детским садом, нанесли полосы белой краской самостоятельно. Об этом 25 августа рассказали в паблике «Шумные Шушары» «ВКонтакте».

В середине августа шушарцы попросили чиновников раскрасить Новгородский проспект «зеброй», так как в сентябре в квартале детям откроет дверь новый детский сад № 49. Сейчас в квартале, ограниченном Новгородским проспектом, Окуловской улицей, Школьной улицей и перспективным продолжением Старорусского проспекта, только один пешеходный переход — он расположен на перекрестке Школьной и Новгородского, на удалении от детсада, соответственно, опасность, что люди будут перебегать дорогу, возрастает.

Разметка появилась напротив дома № 8 по Новгородскому проспекту, ближе к Окуловской улице. В комментариях участники сообщества предупреждают, что горожанам по нему следует ходить осторожно, так как официальной разметкой это не является, соответственно, в случае ДТП официально пешеход будет находиться вне «зебры».

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На обращение горожанки на странице правительства города «ВКонтакте» комитет по транспорту пояснил, что ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» не имеет полномочий наносить разметку, «так как участок улично-дорожной сети, о котором идёт речь, не передан на баланс города», Новгородский проспект на сегодня не является дорогой общего пользования, и разметка появится там не раньше, чем участок перейдет в городскую собственность.

В месте самовольной «зебры» дорога фактически поделена вдоль двумя участками. Так как детский сад возвел застройщик «Дальпитерстрой», редакция попросила компанию уточнить, какой из участков принадлежит ей и на каком этапе находится процесс передачи дороги городу.

«Фонтанка» также запросила комментарий у транспортного блока Смольного, на каком этапе находится передача участка и будут ли чиновники ликвидировать псевдоразметку.

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Комментарии (21)

Редиска Здесь
По сути - покушение на убийство неограниченного круга лиц (по-другому - терроризм). Дети будут думать, что это пешеходный переход. А водители, не видя знака перехода, останавливаться не будут. Эти деятели вообще понимают, что зебру водители издалека не видят? Водители издалека видят знак. А зебру будет видно в последний момент, когда уже не все смогут остановиться. Зимой ее вообще видно не будет, но приученные дети все равно там будут переходить.
Danik
Потому что чинуши - не слуги народа, а хозяева земли русской! От этих нарывов на теле народа одни проблемы, которые они сами и плодят!
ivan5_5e4d10fe646f6
Для властей это сигнал что на государство уже не надеются граждане. Это серьёзнее чем кажется сигнал.
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