Петербуржцы, не добившись от властей города разметки пешеходного перехода на Новгородском проспекте рядом с новым детским садом, нанесли полосы белой краской самостоятельно. Об этом 25 августа рассказали в паблике «Шумные Шушары» «ВКонтакте».



В середине августа шушарцы попросили чиновников раскрасить Новгородский проспект «зеброй», так как в сентябре в квартале детям откроет дверь новый детский сад № 49 . Сейчас в квартале, ограниченном Новгородским проспектом, Окуловской улицей, Школьной улицей и перспективным продолжением Старорусского проспекта, только один пешеходный переход — он расположен на перекрестке Школьной и Новгородского, на удалении от детсада, соответственно, опасность, что люди будут перебегать дорогу, возрастает.