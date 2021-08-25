Петербуржцы, не добившись от властей города разметки пешеходного перехода на Новгородском проспекте рядом с новым детским садом, нанесли полосы белой краской самостоятельно. Об этом 25 августа рассказали в паблике «Шумные Шушары» «ВКонтакте».
В середине августа шушарцы попросили чиновников раскрасить Новгородский проспект «зеброй», так как в сентябре в квартале детям откроет дверь новый детский сад
Разметка появилась напротив дома
На обращение горожанки на странице правительства города «ВКонтакте» комитет по транспорту пояснил, что ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» не имеет полномочий наносить разметку, «так как участок улично-дорожной сети, о котором идёт речь, не передан на баланс города», Новгородский проспект на сегодня не является дорогой общего пользования, и разметка появится там не раньше, чем участок перейдет в городскую собственность.
В месте самовольной «зебры» дорога фактически поделена вдоль двумя участками. Так как детский сад возвел застройщик «Дальпитерстрой», редакция попросила компанию уточнить, какой из участков принадлежит ей и на каком этапе находится процесс передачи дороги городу.
«Фонтанка» также запросила комментарий у транспортного блока Смольного, на каком этапе находится передача участка и будут ли чиновники ликвидировать псевдоразметку.