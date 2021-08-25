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Более 50 пожарных чудом спаслись, вырвавшись из огневого кольца в мордовском заповеднике

Спасатели попали в огневое кольцо при тушении лесного пожара в Мордовии

Сотрудники МЧС и военные чудом спаслись из окружения лесным пожаром в заповеднике в Мордовии.

Как сообщили 25 августа в пресс-службе МЧС РФ, происшествие случилось вечером в понедельник, два дня назад. «Около 19:00 группировка общей численностью 55 человек и 18 единиц техники была направлена для отсекания очага пожара в одном из кварталов Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью. Внезапно поднялся ветер, и огонь перешёл в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации», — рассказали в ведомстве спасателей.

Для того чтобы не подпустить огонь к людям, по периметру кольца пришлось рубить деревья, и верховой пожар удалось локализовать. Однако из-за горения лесной подстилки создалось сильное задымление, к ночи оно усилилось из-за стихшего ветра.

На спасение людей выдвинулась вторая группировка спасателей с автоцистерной и тяжёлой техникой. Пожарные стали прорываться к огненному кольцу.

Осложняли обстановку темнота и плохая видимость из-за сильного задымления. Работы приходилось вести буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт. Спустя несколько часов, ценой колоссального труда, как отметили в МЧС, люди и техника были благополучно эвакуированы на безопасное расстояние. В итоге никто не пострадал.

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Комментарии (3)

Софья Рафаиловна
А бедные звери в лесных пожарах не спаслись. Они сгорают заживо. И если деревья можно посадить заново, то жизнь уникальна, её уже не вернёшь.
266214222
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно. ю
266206839
почему траншеи не роют весной до пожаров?! =/
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