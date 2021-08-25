Как сообщили 25 августа в пресс-службе МЧС РФ, происшествие случилось вечером в понедельник, два дня назад. «Около 19:00 группировка общей численностью 55 человек и 18 единиц техники была направлена для отсекания очага пожара в одном из кварталов Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью. Внезапно поднялся ветер, и огонь перешёл в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации», — рассказали в ведомстве спасателей.

Сотрудники МЧС и военные чудом спаслись из окружения лесным пожаром в заповеднике в Мордовии.

Более 50 пожарных спаслись из огненного кольца при тушении Мордовского заповедника. Никто не пострадал: https://t.co/KfnC7eNfvB #ТАСС_Происшествия Видео: МЧС России/ТАСС pic.twitter.com/fh7wChGFZI

Для того чтобы не подпустить огонь к людям, по периметру кольца пришлось рубить деревья, и верховой пожар удалось локализовать. Однако из-за горения лесной подстилки создалось сильное задымление, к ночи оно усилилось из-за стихшего ветра.



На спасение людей выдвинулась вторая группировка спасателей с автоцистерной и тяжёлой техникой. Пожарные стали прорываться к огненному кольцу.



Осложняли обстановку темнота и плохая видимость из-за сильного задымления. Работы приходилось вести буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт. Спустя несколько часов, ценой колоссального труда, как отметили в МЧС, люди и техника были благополучно эвакуированы на безопасное расстояние. В итоге никто не пострадал.

