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Владелец «Жигулей» спал в багажнике, когда его машина на Торжковской улице начала гореть. Его разбудили пожарные

Пожарные спасли водителя «Жигулей», который заснул в загоревшейся машине на Торжковской улице

Обычный выезд на загоревшуюся машину добавил сотрудникам МЧС адреналина, когда из салона появился заспанный водитель.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, около 10 утра поступила информация о возгорании у дома 26 по Торжковской улице. При подъезде к адресу сотрудники увидели дым, который шел из-под капота полностью тонированного ВАЗ-2111. Пока часть сотрудников принялась тушить пламя, другие попытались вскрыть автомобиль, но он оказался закрыт. Пожарные разбили лобовое стекло, и в этот момент из багажника вылез мужчина. Мужчина был в нормальном состоянии, но босиком. При этом он пытался даже помочь пожарным.

Автор: Читатель Сергей

В 10:11 пожар был локализован. В «Жигулях» выгорел моторный отсек.

По данным «Фонтанки», мужчина утверждал, что он владелец машины, но предоставить документов не смог. Поэтому его передали в руки полицейских, которым предстоит решить вопрос с принадлежностью автомобиля.

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Комментарии (7)

266214222
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средств.а закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
ivan5_5e4d10fe646f6
Мне рассказывали иногородние таксисты так работают - один возит другой спит в багажнике. Потом меняются. 100% использоваания машины. И 0р на проживание. Так что если вам говорят ставить багаж в салон будьте уверены.
f0ntan
Из свидетеля пожара не получится видеорежиссера! Раз он не знает, что видео на смартфоне надо снимать в горизонтальном положении, а не вертикальном
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