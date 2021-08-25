Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, около 10 утра поступила информация о возгорании у дома 26 по Торжковской улице. При подъезде к адресу сотрудники увидели дым, который шел
Автор: Читатель Сергей
В 10:11 пожар был локализован. В «Жигулях» выгорел моторный отсек.
По данным «Фонтанки», мужчина утверждал, что он владелец машины, но предоставить документов не смог. Поэтому его передали в руки полицейских, которым предстоит решить вопрос с принадлежностью автомобиля.