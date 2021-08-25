В начале февраля мужчина вынужден был обратиться к психологу из-за проблем с ментальным здоровьем. У истца начались панические атаки, замучили навязчивые мысли. Вместе со специалистом они пришли к выводу, что во всём виноват новостной контент Первого канала, за которым петербуржец следит вот уже несколько лет.
«Простой арифметический расчёт позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвящённых преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет
Истец полагает, что ответчик причиняет ему нравственные страдания, а также имущественные, так как он вынужден тратиться на сеансы психолога. С Первого канала Мирзоев просит взыскать компенсацию морального вреда 10 млн рублей, полмиллиона за услуги психолога, а также расходы по оплате госпошлины.
Истец — полный тёзка основателя юридического бюро имени себя. Он активно ведёт блоги в соцсетях. В одном из выпусков на YouTube он, например, рассказывает, стоит ли давать тысячу рублей взятки сотруднику ГИБДД. Мирзоев квалифицируется на автомобильных делах и делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На вопрос «Фонтанки» адвокат не ответил.
Петербургский адвокат начал страдать паническими атаками от новостей Первого канала и хочет 10,5 млн рублей
Петроградский районный суд принял к производству исковое заявление Игоря Мирзоева к АО «Первый канал» о компенсации морального вреда и убытков. Об этом 25 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
В начале февраля мужчина вынужден был обратиться к психологу из-за проблем с ментальным здоровьем. У истца начались панические атаки, замучили навязчивые мысли. Вместе со специалистом они пришли к выводу, что во всём виноват новостной контент Первого канала, за которым петербуржец следит вот уже несколько лет.