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Петербургский адвокат начал страдать паническими атаками от новостей Первого канала и хочет 10,5 млн рублей

Петроградский районный суд принял к производству исковое заявление Игоря Мирзоева к АО «Первый канал» о компенсации морального вреда и убытков. Об этом 25 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В начале февраля мужчина вынужден был обратиться к психологу из-за проблем с ментальным здоровьем. У истца начались панические атаки, замучили навязчивые мысли. Вместе со специалистом они пришли к выводу, что во всём виноват новостной контент Первого канала, за которым петербуржец следит вот уже несколько лет.

«Простой арифметический расчёт позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвящённых преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет 78,2 % от общего количества новостных публикаций (данный вывод был сделан на основании изучения публикации в новостном блоке Первого канала на сайте 1tv.ru)», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Истец полагает, что ответчик причиняет ему нравственные страдания, а также имущественные, так как он вынужден тратиться на сеансы психолога. С Первого канала Мирзоев просит взыскать компенсацию морального вреда 10 млн рублей, полмиллиона за услуги психолога, а также расходы по оплате госпошлины.

Истец — полный тёзка основателя юридического бюро имени себя. Он активно ведёт блоги в соцсетях. В одном из выпусков на YouTube он, например, рассказывает, стоит ли давать тысячу рублей взятки сотруднику ГИБДД. Мирзоев квалифицируется на автомобильных делах и делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На вопрос «Фонтанки» адвокат не ответил.

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Комментарии (16)

Komarinsk2019
А ещё можно за Скабееву РТР оштрафовать? От её голоса, если даже на секунду случайно услышишь - панические атаки, нейродермит и заикание обеспечены.
AlBerkut
Фонтанке приготовиться, они следующие, после прочтения новостей у авокадо добавится диагнозов, затрат на лечение и морального вреда😂😂😂😂😂
karbofos
Красавец!!

А что, так можно было????!!!!

Я бы тоже подал, хотя уже 15 лет не сморю телевизор вообще.
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