Петербургский адвокат начал страдать паническими атаками от новостей Первого канала и хочет 10,5 млн рублей

В начале февраля мужчина вынужден был обратиться к психологу из-за проблем с ментальным здоровьем. У истца начались панические атаки, замучили навязчивые мысли. Вместе со специалистом они пришли к выводу, что во всём виноват новостной контент Первого канала, за которым петербуржец следит вот уже несколько лет.



«Простой арифметический расчёт позволяет сделать вывод, что процент новостей, посвящённых преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам составляет 78,2 % от общего количества новостных публикаций (данный вывод был сделан на основании изучения публикации в новостном блоке Первого канала на сайте 1tv.ru)», — говорится в сообщении пресс-службы судов.



Истец полагает, что ответчик причиняет ему нравственные страдания, а также имущественные, так как он вынужден тратиться на сеансы психолога. С Первого канала Мирзоев просит взыскать компенсацию морального вреда 10 млн рублей, полмиллиона за услуги психолога, а также расходы по оплате госпошлины.



Истец — полный тёзка основателя юридического бюро имени себя. Он активно ведёт блоги в соцсетях. В одном из выпусков на YouTube он, например, рассказывает, стоит ли давать тысячу рублей взятки сотруднику ГИБДД. Мирзоев квалифицируется на автомобильных делах и делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На вопрос «Фонтанки» адвокат не ответил.

