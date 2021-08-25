Валерия Шабалина выиграла первую золотую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио

Российская спортсменка Валерия Шабалина победила в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 на Паралимпиаде в Токио 25 августа. Ее золотая медаль стала первой на этих соревнованиях для отечественной команды.

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Шабалина в финале победила со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй и третьей стали австралийки Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды) и Руби Сторм (+2,91) соответственно.



Ранее первую медаль сборной России на Паралимпиаде в Токио принес петербуржец Владимир Даниленко, ставший бронзовым призером в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2.

