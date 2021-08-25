Минздрав: Во втором полугодии коронавирусом в России будет болеть 3,9 миллиона человек, а 785 тысяч окажутся в больницах

Минздрав РФ прогнозирует, что в июле — декабре 2021 года количество больных коронавирусом в России составит 3 924 700 человек.



Согласно обнародованному 25 августа отчету Счетной палаты РФ о тратах государственных средств в первом полугодии 2021 года, с января по июнь количество направленных в стационары жителей страны составило 1,5 миллиона. Во втором полугодии Минздрав запланировал существенное сокращение этой цифры — 784,9 тысячи госпитализаций.

Общее количество больных коронавирусом, по расчетам Минздрава, составит без малого 4 миллиона, таким образом, на больничной койке чиновники ждут каждого пятого.