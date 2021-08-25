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Минздрав: Во втором полугодии коронавирусом в России будет болеть 3,9 миллиона человек, а 785 тысяч окажутся в больницах

Минздрав РФ прогнозирует, что в июле — декабре 2021 года количество больных коронавирусом в России составит 3 924 700 человек.

Согласно обнародованному 25 августа отчету Счетной палаты РФ о тратах государственных средств в первом полугодии 2021 года, с января по июнь количество направленных в стационары жителей страны составило 1,5 миллиона. Во втором полугодии Минздрав запланировал существенное сокращение этой цифры — 784,9 тысячи госпитализаций.

Общее количество больных коронавирусом, по расчетам Минздрава, составит без малого 4 миллиона, таким образом, на больничной койке чиновники ждут каждого пятого.

Счетная палата также представила расчеты Росстата о количестве смертей больных коронавирусом в этом году. Всего за январь — апрель 2021 года с диагнозом COVID-19 в стране скончалось 107 тысяч человек, из них у 77,9 тысячи человек (72,8 %) данный диагноз явился основной причиной смерти.

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Комментарии (7)

266206839
как-то оптимистично... а почему не как в Италии сразу тогда? кошмарить - так всех сразу, особенно швырнувшихся шмурдячком... если потом абсолютно случайно выяснится, что в бульоне оказалось что-то не то, то я ни капельки не удивлюсь...
Штиль
Нужно поднимать дух и настроение граждан полными оптимизма сводками и перспективами. Что так быстро сдулись, а вакцинация, как мировая панацея, уже не действует?!
Такие новости не нужны, они пессимистичны.
Dimitry Antonov
Какой неожиданный и дерзкий прогноз накануне выборов, когда нужно демонстрировать позитив и успехи правящей партии! Думаю, что их сейчас одернут, и они извинятся за неправильно понятый или ошибочный прогноз.
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