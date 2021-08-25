ФИФА получила более 200 млн долларов по итогам расследования коррупции в мировом футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) получила средства, изъятые в ходе масштабного расследования коррупции в мировом футболе. Как пишет 25 августа The Guardian, сумма составила более 201 миллиона долларов.



«Похоже, ни один чиновник не задумался о том, какой ущерб наносится спорту и как это ощущают на себе миллионы людей во всем мире», — прокомментировал итоги расследования помощник директора Нью-Йоркского отделения ФБР Майкл Дрисколл.



Расследование велось с 2015 года. Уголовные обвинения были предъявлены около 50 фигурантам. Двадцать семь человек и четыре юридических лица признали свою вину.

