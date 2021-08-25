FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

ФИФА получила более 200 млн долларов по итогам расследования коррупции в мировом футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) получила средства, изъятые в ходе масштабного расследования коррупции в мировом футболе. Как пишет 25 августа The Guardian, сумма составила более 201 миллиона долларов.

«Похоже, ни один чиновник не задумался о том, какой ущерб наносится спорту и как это ощущают на себе миллионы людей во всем мире», — прокомментировал итоги расследования помощник директора Нью-Йоркского отделения ФБР Майкл Дрисколл.

Расследование велось с 2015 года. Уголовные обвинения были предъявлены около 50 фигурантам. Двадцать семь человек и четыре юридических лица признали свою вину.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний