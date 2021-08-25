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«Фонтанка» проводит в прямом эфире правовую дискуссию «Семейное и наследственное право — 2021»

В прямом эфире на YouTube-канале «Фонтанки» проходит правовая дискуссия «Семейное и наследственное право — 2021». Консультанты по семейному и наследственному праву, налогообложению и управлению личными активами и имуществом, представители бизнеса, а также судьи и представители органов госвласти обсуждают последние тенденции законотворчества и правоприменительной практики в данной сфере.

Темы к обсуждению:

1. Семья с точки зрения права: взгляд банкротного судьи. Илья Шевченко, судья Арбитражного суда СПБ и ЛО.

2. Развод и раздел имущества. Последние тренды. Ксения Иванова, партнер «Ивановы и партнеры».

3. Брачный контракт. Ахмед Кулаев, управляющий партнер ATRA.

4. Наследование бизнеса: практика структурирования и споров. Александр Кудряшов, партнер «Апелляционного центра».

5. Практика рассмотрения споров о разделе имущества и оспаривания брачных договоров. Наталия Бурданова, судья Московского районного суда Санкт-Петербурга.

Свободные темы:

1. Наследство: — наследственное планирование, — наследственные споры, — наследование обязательств и ответственности, — наследование бизнеса.

2. Внутрисемейные сделки: — дарение, — купля-продажа, — иные сделки.

3. Семья и бизнес.

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