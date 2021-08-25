«Фонтанка» проводит в прямом эфире правовую дискуссию «Семейное и наследственное право — 2021»

В прямом эфире на YouTube-канале «Фонтанки» проходит правовая дискуссия «Семейное и наследственное право — 2021». Консультанты по семейному и наследственному праву, налогообложению и управлению личными активами и имуществом, представители бизнеса, а также судьи и представители органов госвласти обсуждают последние тенденции законотворчества и правоприменительной практики в данной сфере.
Темы к обсуждению:
1. Семья с точки зрения права: взгляд банкротного судьи. Илья Шевченко, судья Арбитражного суда СПБ и ЛО.
2. Развод и раздел имущества. Последние тренды. Ксения Иванова, партнер «Ивановы и партнеры».
3. Брачный контракт. Ахмед Кулаев, управляющий партнер ATRA.
4. Наследование бизнеса: практика структурирования и споров. Александр Кудряшов, партнер «Апелляционного центра».
5. Практика рассмотрения споров о разделе имущества и оспаривания брачных договоров. Наталия Бурданова, судья Московского районного суда Санкт-Петербурга.
Свободные темы:
1. Наследство: — наследственное планирование, — наследственные споры, — наследование обязательств и ответственности, — наследование бизнеса.
2. Внутрисемейные сделки: — дарение, — купля-продажа, — иные сделки.
3. Семья и бизнес.