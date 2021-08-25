Директор «Наполи» о 30 млн евро от «Зенита» за Инсинье: Чушь и слухи, предложения не было

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о предложении «Зенита» по трансферу полузащитника Лоренцо Инсинье. Об этом 25 августа пишет издание Sport24.



«Зенит» предлагал 30 млн евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая. Мы не получали официального предложения от «Зенита», из России интереса не было», — заявил Джунтоли.



Ранее итальянские инсайдеры сообщили, что «Наполи» принял предложение петербургской команды, но сам игрок отказался от контракта на 8 млн евро в год.

