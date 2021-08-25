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Директор «Наполи» о 30 млн евро от «Зенита» за Инсинье: Чушь и слухи, предложения не было

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о предложении «Зенита» по трансферу полузащитника Лоренцо Инсинье. Об этом 25 августа пишет издание Sport24.

«Зенит» предлагал 30 млн евро за Инсинье? Нет, это чушь и слухи. Реальность совсем другая. Мы не получали официального предложения от «Зенита», из России интереса не было», — заявил Джунтоли.

Ранее итальянские инсайдеры сообщили, что «Наполи» принял предложение петербургской команды, но сам игрок отказался от контракта на 8 млн евро в год.

В прошлом сезоне Лоренцо Инсинье провел за «Наполи» 35 матчей в Серии А, в которых забил 19 голов и отдал 7 результативных передач.

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