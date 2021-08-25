Памфилова: Три четверти кандидатов в депутаты сами снялись с выборов

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«У нас ужесточились требования к кандидатам в депутаты. И партии, кандидаты видят, что они по разным причинам то или другое требование не могут выполнить, сами забирают документы или снимаются с выборов. Всё это приписывают тому, что ЦИК и комиссии снимают. Это не так. На данный момент три четверти кандидатов, которым приписывают, что власть их так боится — сняла, на самом деле выбыло из списков по инициативе самих партий и кандидатов. Более трех четвертей», — сказала Памфилова.
В Петербурге, напомним, пройдут выборы в Госдуму и Заксобрание. Городская избирательная комиссия не допустила до участия на выборах в региональный парламент список партий «Родина» и Партии социальной защиты. Также не была допущена кандидат от «Родины» — певица Татьяна Буланова.