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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла более чем в два раза

Заболеваемость коронавирусом выросла в целом по России и в Петербурге

В Петербурге за минувшие сутки насчитали 1 385 новых случаев COVID-19. Накануне этот показатель был равен 600, а днем ранее — 691. Об этом 25 августа сообщает оперштаб по борьбе с пандемией.

За прошедший день в РФ выявили 19 536 новых заболевших против 18 833 днем ранее. Лидером по заболеваемости COVID-19 остается Москва с 1 402 выявленными инфицированными за 24 часа. Петербург снова на второй строчке. С начала пандемии в городе выявили 569 861 заболевшего.

По России в целом насчитали 6 804 910 случаев COVID-19.

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Комментарии (3)

266094585
Это уже смешно. Пора прекращать этот фарс.
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