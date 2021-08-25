За прошедший день в РФ выявили
По России в целом насчитали
Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла более чем в два раза
Заболеваемость коронавирусом выросла в целом по России и в Петербурге
В Петербурге за минувшие сутки насчитали
За прошедший день в РФ выявили
По России в целом насчитали
25 августа 2021, 11:53Суточная смертность от коронавируса в России впервые за неделю поднялась выше 800
24 августа 2021, 23:07Финляндия из-за коронавируса решила не участвовать в чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске
23 августа 2021, 22:59Байден получит доклад о происхождении коронавируса, который обещают обнародовать через несколько дней
23 августа 2021, 12:56Египет накрыло четвертой волной коронавируса. Россия только недавно возобновила полеты на курорты страны
22 августа 2021, 15:42Путин призвал не запугивать людей, чтобы они прививались от коронавируса
22 августа 2021, 11:42Статистика в России за сутки пополнилась почти 800 случаями смертей от коронавируса
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