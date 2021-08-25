Телеканал «Санкт-Петербург» меняет прописку. В 2022 году он переедет в «Невскую ратушу» или новую «СКА Арену»

Телеканал «Санкт-Петербург» покинет телецентр на Чапыгина, 6. Об этом заявил 25 августа в ходе нулевых чтений бюджета глава комитета по печати Владимир Рябовол.



На переезд и другие потребности АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» ведомство просит дополнительное финансирование в размере 555 млн рублей на 2022 год. Из них 200 млн понадобится на закупку дополнительного оборудования в связи с предполагаемым переездом на новую площадку.



«Договор с собственником прекратится с лета 2022 года. Дата до конца не определена. В плохом варианте — с середины года, в хорошем — в конце года будем вынуждены покинуть площадку на Чапыгина, 6», — сказал Владимир Рябовол. Предположительно, в будущем площади телецентра будут отданы под реконструкцию собственником — «Национальной Медиа Группой».

