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Печать

Телеканал «Санкт-Петербург» меняет прописку. В 2022 году он переедет в «Невскую ратушу» или новую «СКА Арену»

Телеканал «Санкт-Петербург» может переехать в «Невскую Ратушу» или новую «СКА Арену»

Телеканал «Санкт-Петербург» покинет телецентр на Чапыгина, 6. Об этом заявил 25 августа в ходе нулевых чтений бюджета глава комитета по печати Владимир Рябовол.

На переезд и другие потребности АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» ведомство просит дополнительное финансирование в размере 555 млн рублей на 2022 год. Из них 200 млн понадобится на закупку дополнительного оборудования в связи с предполагаемым переездом на новую площадку.

«Договор с собственником прекратится с лета 2022 года. Дата до конца не определена. В плохом варианте — с середины года, в хорошем — в конце года будем вынуждены покинуть площадку на Чапыгина, 6», — сказал Владимир Рябовол. Предположительно, в будущем площади телецентра будут отданы под реконструкцию собственником — «Национальной Медиа Группой».

Сейчас телеканал «Санкт-Петербург» тратит 380 млн на аренду помещений, оборудования, сетей и студий на площадке Чапыгина, 6. Новым местом для канала может стать вторая очередь «Невской ратуши» или новый комплекс «СКА Арены» в парке Победы.

Окончательное решение пока не принято. Вероятно, помещения достанутся городу в лизинг, чтобы через 10 лет перейти в собственность.

Также комитет по печати запросил дополнительное финансирование в 30 млн рублей для газеты «Петербургский дневник». Услуги типографий подорожали на 30 %, пояснил Владимир Рябовол.

Сейчас в бюджете 2022 года заложено 1,5 млрд рублей на канал «Санкт-Петербург» и 250 млн рублей на «Петербургский дневник».

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Комментарии (1)

Danik
Невская ратуша вроде для комитетов Смольного делалась? Они переехали? Куда деньги на переезд и оборудование дел Смольный? Нехилые млны и млрды!
Дворец СКА вроде под хоккей строится? Или для СКА еще стадион будет? Сломаем Юбилейный, например?!
Каким образом телекомпания будет работать на льду?
Лишь бы куда деньги тратить - таков девиз! Только не на дело!
Метро стройте!
Что-то затих ВТБ метрострой! Наверно, набирает новых рабочих и покупает новую технику! Или их начальство готовится тоже городские деньги по карманам тырить?
Как народу - 10 тыр! Как себе, так млны и млрды!
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