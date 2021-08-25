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ФСБ задержала более 30 террористов в разных регионах России

ФСБ в ходе спецоперации задержала 31 главаря и участника структуры запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Предполагаемых боевиков поймали в Москве, Новосибирске, Якутске и Красноярском крае. По данным спецслужб, члены ячейки вербовали в свои ряды рекрутов и переправляли их в зоны боевых действий, также они призывали к совершению терактов и финансировали террористов в Сирии.

В ходе обысков у задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

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Комментарии (8)

lamer
Веселитесь, придурки, пока есть кому бармалеев обезвреживать. Благодаря им вы и ваши близкие живы и здоровы.
SlawaPiter
Предполагаемый анонс "Фонтанки" 1 июня 2022 года: ФСБ в ходе спецоперации задержала более 3 тысяч участников структуры запрещенной в России террористической организации «Единая Россия»...
kiros
30 террористов, да это же целый класс! Молодцы какие. Интересно тех, что из майнкрафта, тоже посчитали.
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