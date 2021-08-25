ФСБ задержала более 30 террористов в разных регионах России

ФСБ в ходе спецоперации задержала 31 главаря и участника структуры запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом 25 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



Предполагаемых боевиков поймали в Москве, Новосибирске, Якутске и Красноярском крае. По данным спецслужб, члены ячейки вербовали в свои ряды рекрутов и переправляли их в зоны боевых действий, также они призывали к совершению терактов и финансировали террористов в Сирии.



В ходе обысков у задержанных изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

