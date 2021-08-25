Правительство РФ выделило дополнительные средства на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о дополнительных мерах поддержки малообеспеченным семьям.



«Свыше 21,5 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — сообщается 25 августа на сайте правительства РФ.



Премьер Мишустин, который подписал распоряжение, заявил, что такая адресная помощь важна для родителей, «тем более, если есть материальные сложности».



Согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. На единовременную выплату смогут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. При этом за аналогичной помощью могут также обратиться люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.



Приём заявлений открылся 15 июля, выплаты начались 2 августа. Всего на такую поддержку могут рассчитывать родители 20,4 миллиона детей.

