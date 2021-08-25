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Правительство РФ выделило дополнительные средства на детские выплаты

Мишустин подписал распоряжение о дополнительных 21,5 миллиарда рублей для выплат на детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о дополнительных мерах поддержки малообеспеченным семьям.

«Свыше 21,5 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет», — сообщается 25 августа на сайте правительства РФ.

Премьер Мишустин, который подписал распоряжение, заявил, что такая адресная помощь важна для родителей, «тем более, если есть материальные сложности».

Согласно указу президента, все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. На единовременную выплату смогут рассчитывать родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно. При этом за аналогичной помощью могут также обратиться люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Приём заявлений открылся 15 июля, выплаты начались 2 августа. Всего на такую поддержку могут рассчитывать родители 20,4 миллиона детей.

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Комментарии (4)

Михаил Петров-Водкин
Солидарность поколений! 60-летние предпенсионеры, у которых вся жизнь ещё впереди, сбросились на выплаты школьникам и 37-летним отставникам.
266213976
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства зако.нчились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
SlawaPiter
Колониальные власти почувствовали что под их сытыми задницами задымилось, да и шоу "выборы" впереди, опять же, надо подкормить стадо ...
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