Первые заморозки зафиксировали в центральной части России

По словам специалиста, в частности, в Москве температура воздуха минувшей ночью впервые за 82 дня не поднялась выше 10 градусов, составив всего 8,2 градуса, что соответствует сентябрьской климатической норме. При этом в подмосковном Волоколамске в среду утром было всего плюс 2,4, в Клину и Дубне — плюс 3,1 и 4,1 градуса соответственно.

Первые осенние заморозки зафиксировали синоптики в центральных регионах европейской части России. Об этом со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «ФОБОС» Евгения Тишковца утром 25 августа сообщает РИА Новости.

Синоптик уточнил, что первые осенние заморозки в центральной России в ночь на 25 августа были зарегистрированы двумя метеостанциями. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура воздуха опустилась минус 0,2 градуса, а в Демидове в Смоленской области — был ровно ноль.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге сегодня днём воздух прогреется до плюс 16 градусов.

