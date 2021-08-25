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Первые заморозки зафиксировали в центральной части России

В Тверской области в ночь на 25 августа зафиксировали минусовую температуру

Первые осенние заморозки зафиксировали синоптики в центральных регионах европейской части России. Об этом со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «ФОБОС» Евгения Тишковца утром 25 августа сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, в частности, в Москве температура воздуха минувшей ночью впервые за 82 дня не поднялась выше 10 градусов, составив всего 8,2 градуса, что соответствует сентябрьской климатической норме. При этом в подмосковном Волоколамске в среду утром было всего плюс 2,4, в Клину и Дубне — плюс 3,1 и 4,1 градуса соответственно.

Синоптик уточнил, что первые осенние заморозки в центральной России в ночь на 25 августа были зарегистрированы двумя метеостанциями. Так, в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области минимальная температура воздуха опустилась минус 0,2 градуса, а в Демидове в Смоленской области — был ровно ноль.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге сегодня днём воздух прогреется до плюс 16 градусов.

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Комментарии (2)

Kuzma
чёрт-те что творится с погодой, а нам еще грибы собирать.
266213976
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства зако.нчились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно..
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