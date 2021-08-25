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Пожар в коммуналке на Крюковом канале привёл полицию к револьверу на тумбочке

Полиция Адмиралтейского района изъяла из горевшей коммуналки на Крюковом канале, 24, револьвер, патроны, газовый пистолет и банки с порохом. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа.

Пожар в пятикомнатной квартире тушили ранним утром накануне. Как сообщали в ГУ МЧС по Петербургу, один человек был госпитализирован в НИИ Джанелидзе. В одной комнате на тумбочке был найден предмет, похожий на револьвер, при последующем осмотре помещения нашёлся также один «Удар», ржавые патроны в пакете и порох. Всё изъято и отправлено на экспертизу.

Владелец изъятого — 47-летний промышленный альпинист.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.///
lesovik
Удар-то зачем изъяли? Они же в свободной продаже.
lamer
Если револьвер будет признан не огнестрельным оружием, готов принять в дар.
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