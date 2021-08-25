Пожар в пятикомнатной квартире тушили ранним утром накануне. Как сообщали в ГУ МЧС по Петербургу, один человек был госпитализирован в НИИ Джанелидзе. В одной комнате на тумбочке был найден предмет, похожий на револьвер, при последующем осмотре помещения нашёлся также один «Удар», ржавые патроны в пакете и порох. Всё изъято и отправлено на экспертизу.
Владелец изъятого — 47-летний промышленный альпинист.
Пожар в коммуналке на Крюковом канале привёл полицию к револьверу на тумбочке
Полиция Адмиралтейского района изъяла из горевшей коммуналки на Крюковом канале, 24, револьвер, патроны, газовый пистолет и банки с порохом. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа.
Пожар в пятикомнатной квартире тушили ранним утром накануне. Как сообщали в ГУ МЧС по Петербургу, один человек был госпитализирован в НИИ Джанелидзе. В одной комнате на тумбочке был найден предмет, похожий на револьвер, при последующем осмотре помещения нашёлся также один «Удар», ржавые патроны в пакете и порох. Всё изъято и отправлено на экспертизу.