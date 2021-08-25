В Усть-Илимском районе Иркутской области в лесу нашли в запертой клетке измождённого и голодного медведя. О происшествии на горячую линию заявил очевидец.



Как сообщили накануне, 24 августа, в межрайонной природоохранной прокуратуре, проверка подтвердила слова местного жителя. Судя по состоянию медведя, в клетке он провёл долгое время без еды и воды. При помощи работников охотничьего хозяйства и волонтёров животное было освобождено, а ловушка разобрана.

