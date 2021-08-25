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В Иркутской области в лесу нашли измождённого медведя в клетке

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения медведя в клетке в лесу в Сибири

В Усть-Илимском районе Иркутской области в лесу нашли в запертой клетке измождённого и голодного медведя. О происшествии на горячую линию заявил очевидец.

Как сообщили накануне, 24 августа, в межрайонной природоохранной прокуратуре, проверка подтвердила слова местного жителя. Судя по состоянию медведя, в клетке он провёл долгое время без еды и воды. При помощи работников охотничьего хозяйства и волонтёров животное было освобождено, а ловушка разобрана.

Фото: Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура
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Фото: Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура
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Фото: Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура
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В надзорном ведомстве напомнили, что использование подобных клеток-ловушек запрещено законом, является видом браконьерства и не отвечает принципам гуманности.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура
Фото: Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура
Фото: Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура

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Комментарии (3)

266108100
Просто отпустили, не угостив ничем? Эх, хоть бы воды налили.
Гражданкa
а успеет мишка восстановиться и набрать вес до зимы?
266213829
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно./
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