Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне оперативнику местного угрозыска поступила информация о трупе младенца у церкви Всех Святых. Выехавшая следственно-оперативная группа действительно нашла у запасного входа чёрный пакет с телом четырёхмесячной девочки. Рядом была записка, в которой мать выражала суицидальные намерения. Личность женщины была установлена быстро. Ей 37 лет, проживает в Гатчине. Полиция начала розыск.
Труп младенца направлен в морг для установления причин смерти.
В Гатчине у входа в церковь мать оставила труп своего ребёнка в пакете и записку с тревожным содержанием
Полиция Гатчинского района Ленобласти ищет мать четырёхмесячной девочки. Женщина оставила труп своего ребёнка у чёрного входа в церковь на Солодухинском кладбище. В пакете с телом малыша найдена записка.
Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне оперативнику местного угрозыска поступила информация о трупе младенца у церкви Всех Святых. Выехавшая следственно-оперативная группа действительно нашла у запасного входа чёрный пакет с телом четырёхмесячной девочки. Рядом была записка, в которой мать выражала суицидальные намерения. Личность женщины была установлена быстро. Ей 37 лет, проживает в Гатчине. Полиция начала розыск.