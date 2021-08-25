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В Гатчине у входа в церковь мать оставила труп своего ребёнка в пакете и записку с тревожным содержанием

Полиция Гатчинского района Ленобласти ищет мать четырёхмесячной девочки. Женщина оставила труп своего ребёнка у чёрного входа в церковь на Солодухинском кладбище. В пакете с телом малыша найдена записка.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне оперативнику местного угрозыска поступила информация о трупе младенца у церкви Всех Святых. Выехавшая следственно-оперативная группа действительно нашла у запасного входа чёрный пакет с телом четырёхмесячной девочки. Рядом была записка, в которой мать выражала суицидальные намерения. Личность женщины была установлена быстро. Ей 37 лет, проживает в Гатчине. Полиция начала розыск.

Труп младенца направлен в морг для установления причин смерти.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую/ помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Петр Петров
Оскорбила чувства Атеистов своим поступком!!! Жаль нет статьи за это
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