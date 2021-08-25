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Росавиация начала проверку компании «Витязь-Аэро», чей вертолёт упал на Камчатке

Комиссия Росавиации проводит на Камчатке проверку авиакомпании «Витязь-Аэро», чей вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро. Об этом на своей странице в Instagram в среду, 25 августа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«С сегодняшнего дня на Камчатке работает комиссия Росавиации под руководством заместителя руководителя Олега Георгиевича Сторчевого, которая досконально проверяет авиакомпанию и должна удостовериться в том, что все необходимые меры по обеспечению стопроцентной безопасности пассажиров приняты. По итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелётов», — отметил глава региона.

Солодов добавил, что на Камчатке сохраняется тяжёлая ситуация с авиасообщением, в первую очередь из-за приостановки полётов «Витязь-Аэро».

Утром 12 августа вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с группой туристов упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, они получили тяжёлые травмы и вертолётом были доставлены в реанимацию краевой больницы.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С 13 августа авиакомпания «Витязь-Аэро» приостановила пассажирские перевозки в межмуниципальном сообщении и туристических групп в Долину гейзеров и озеро Курильское в соответствии с решением Росавиации о введении ограничения в сертификат эксплуатанта.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства зако.нчились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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