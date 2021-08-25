Комиссия Росавиации проводит на Камчатке проверку авиакомпании «Витязь-Аэро», чей вертолёт Ми-8 упал в Курильское озеро. Об этом на своей странице в Instagram в среду, 25 августа, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«С сегодняшнего дня на Камчатке работает комиссия Росавиации под руководством заместителя руководителя Олега Георгиевича Сторчевого, которая досконально проверяет авиакомпанию и должна удостовериться в том, что все необходимые меры по обеспечению стопроцентной безопасности пассажиров приняты. По итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелётов», — отметил глава региона.
Солодов добавил, что на Камчатке сохраняется тяжёлая ситуация с авиасообщением, в первую очередь из-за приостановки полётов «Витязь-Аэро».