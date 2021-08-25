Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 25 августа.
«По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на
Внутренний долг РФ увеличился на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7%, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла до 79,3% с 77,9%.