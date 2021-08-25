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Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 25 августа.

«По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн рублей (17,7% прогнозируемого объема ВВП)», — сказано в документе.

Внутренний долг РФ увеличился на 1,435 триллиона рублей, или на 9,7%, до 16,187 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла до 79,3% с 77,9%.

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Комментарии (2)

dddmmm
Это хорошо или плохо?
266081655
Привет российским налогоплательщикам!
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