Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

Государственный долг России по итогам первого полугодия 2021 года увеличился на 1,483 триллиона рублей и составил 20,4 триллиона рублей, или 17,7% ВВП. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 25 августа.

«По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн рублей, или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн рублей (17,7% прогнозируемого объема ВВП)», — сказано в документе.