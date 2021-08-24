Рухнувшая пальма насмерть придавила туристку на набережной в Израиле

Несовместимые с жизнью травмы получила 66-летняя женщина, приехавшая с семьёй на отдых в израильский город Тверия. На набережной на туристку, несколько месяцев назад победившую рак, упала пальма.



Как сообщает местный портал Ynet, трагедия произошла 22 августа на набережной, неподалёку от отеля Ceasar. «Это было похоже на фильм ужасов. Дул очень сильный ветер, и дерево раскололось надвое», — рассказывает изданию один из очевидцев. Момент, когда ствол ломается и падает, сняла камера наблюдения.

Женщина оказалась зажата рухнувшим стволом, приехавшие медики констатировали смерть. Погибшей было 66 лет. Её сын рассказал, что мать работала стоматологом и дважды смогла победить рак, при этом её состояние улучшилось только несколько месяцев назад. Женщина вместе с семьёй приехала в Тверию из города Реховот на свадьбу к родным.