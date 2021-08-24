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Рухнувшая пальма насмерть придавила туристку на набережной в Израиле

Несовместимые с жизнью травмы получила 66-летняя женщина, приехавшая с семьёй на отдых в израильский город Тверия. На набережной на туристку, несколько месяцев назад победившую рак, упала пальма.

Как сообщает местный портал Ynet, трагедия произошла 22 августа на набережной, неподалёку от отеля Ceasar. «Это было похоже на фильм ужасов. Дул очень сильный ветер, и дерево раскололось надвое», — рассказывает изданию один из очевидцев. Момент, когда ствол ломается и падает, сняла камера наблюдения.

Женщина оказалась зажата рухнувшим стволом, приехавшие медики констатировали смерть. Погибшей было 66 лет. Её сын рассказал, что мать работала стоматологом и дважды смогла победить рак, при этом её состояние улучшилось только несколько месяцев назад. Женщина вместе с семьёй приехала в Тверию из города Реховот на свадьбу к родным.

Местные власти заверяют, что за деревьями на набережной ухаживают, признаков сухости или болезни не было. «В последний раз дерево падало на человека в городе десять лет назад, зимой. Летом такого не припомню. Это немыслимая трагедия», — приводит портал слова главу муниципалитета.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за л.юбую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
ассасин
это судьба!
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