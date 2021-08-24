«Чудо, а не погода». В центре России последнюю неделю августа обещают теплее обычного

«Чудо, а не погоду» пообещал на следующей неделе в центре Европейской России 24 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако нескольким регионам ближайшие дни придется померзнуть.



Первые заморозки до минус одного градуса ожидаются в ночь на 25 августа в некоторых районах Тверской области, рассказал он РИА Новости. Также синопнтики прогнозируют в северных районах Московской области ночную температуру в один градус по Цельсию.



По словам Романа Вильфанда, в четверг будет облачная, дождливая погода. Ветер юго-восточный, ночная температура будет высокой — 12–14 градусов. С пятницы давление начинает расти, ветер южный, юго-восточный, ночная температура 12–15, дневная 23–25.

