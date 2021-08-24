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«Чудо, а не погода». В центре России последнюю неделю августа обещают теплее обычного

«Чудо, а не погоду» пообещал на следующей неделе в центре Европейской России 24 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако нескольким регионам ближайшие дни придется померзнуть.

Первые заморозки до минус одного градуса ожидаются в ночь на 25 августа в некоторых районах Тверской области, рассказал он РИА Новости. Также синопнтики прогнозируют в северных районах Московской области ночную температуру в один градус по Цельсию.

По словам Романа Вильфанда, в четверг будет облачная, дождливая погода. Ветер юго-восточный, ночная температура будет высокой — 12–14 градусов. С пятницы давление начинает расти, ветер южный, юго-восточный, ночная температура 12–15, дневная 23–25.

«Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода!» — сказал глава Гидрометцентра, отметив, что температура будет превышать норму на 4–5 градусов.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень .стыдно.
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