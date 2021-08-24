Как сообщает 24 августа 47news, автомобиль «Хёндэ Матрикс», который принадлежит помощнице судьи, пресс-секретарю городского суда Валентине Петровой, был припаркован на Пионерской улице в нескольких метрах от здания городского суда, когда около двух часов дня 24 августа в него попало нечто похожее на снаряд и разорвалось внутри.
Инцидент попал на видео.
47news
В результате происшествия никто не пострадал, но оказалось повреждённым заднее сиденье. По словам председателя Выборгского городского суда Артура Гавриленко, очевидцы начали тушить пожар самостоятельно, затем приехали сотрудники МЧС. «Это не какая-то петарда», — подчеркнул он.
Как сообщила Петрова, машину теперь будут исследовать эксперты.