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В Выборге рванула машина помощницы председателя суда

В машину помощницы судьи в Выборге влетел некий снаряд, повредив заднее сиденье.

Как сообщает 24 августа 47news, автомобиль «Хёндэ Матрикс», который принадлежит помощнице судьи, пресс-секретарю городского суда Валентине Петровой, был припаркован на Пионерской улице в нескольких метрах от здания городского суда, когда около двух часов дня 24 августа в него попало нечто похожее на снаряд и разорвалось внутри.

Инцидент попал на видео.

47news

В результате происшествия никто не пострадал, но оказалось повреждённым заднее сиденье. По словам председателя Выборгского городского суда Артура Гавриленко, очевидцы начали тушить пожар самостоятельно, затем приехали сотрудники МЧС. «Это не какая-то петарда», — подчеркнул он.

Как сообщила Петрова, машину теперь будут исследовать эксперты.

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Комментарии (13)

FedorGr
Сегодня вернулся из Выборга.. там всё нормалёк.. Никто никаких снарядов. Народ на улицах добрый, Сбер, на Ленина, вообще сладкое место. За пол часа открыл 8 валютных счёта, две ячейки и три карты мастер... И вложить Х0000 нулей. Никто слова худого не спросил откуда и почему. А тут , кого-то, и почему то.. писать не о чём что ли? Пишите о счастье. Покупать бензин не платя 90 евро, а 23 . И ездить на такси за 6 евро 4 часа.
killbeachtrash
Америкосы опять "воду мутят" !
PROM
НЛО или талибы, полиция найдёт
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