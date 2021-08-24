Потенциально опасное наследие времён войны трижды за полдня проверяли взрывотехники ОМОНа в Петербурге. Боеприпасы и их части находили в лесу, на заводе и в рюкзаке пассажира метро.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, с заявки о похожих на гранаты предметах в метро началось утро 24 августа. Подозрительное в десять часов утра обнаружили в рюкзаке у пассажира на станции «Пионерская», сотрудники предположили, что в багаже учебная граната, и попросили взрывотехников удостовериться.
«Установлено, что это шесть пустых корпусов гранат Ф-1 времён Великой Отечественной войны. Переданы сотрудникам полиции на метрополитене», — уточнили в ведомстве.
Через час специалисты выехали в Стрельну, где между улицей Нижняя Колония и Красносельским шоссе грибник нашёл мины. Его догадка подтвердилась: в лесном массиве лежали две неразорвавшиеся минометные мины калибра 82 мм в состоянии сильной коррозии. Уничтожать их будут на полигоне.
В полдень помощь группы разминирования потребовалась на территории Невского завода на проспекте Обуховской Обороны. Там наткнулись на девять корпусов снарядов времен войны различных калибров — 45, 152, 170 мм. Их признали неопасными.