Потенциально опасное наследие времён войны трижды за полдня проверяли взрывотехники ОМОНа в Петербурге. Боеприпасы и их части находили в лесу, на заводе и в рюкзаке пассажира метро.



Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, с заявки о похожих на гранаты предметах в метро началось утро 24 августа. Подозрительное в десять часов утра обнаружили в рюкзаке у пассажира на станции «Пионерская», сотрудники предположили, что в багаже учебная граната, и попросили взрывотехников удостовериться.