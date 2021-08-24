FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

На станции метро «Пионерская» пассажира проверяли на взрывоопасность. Почти сразу ОМОН получил ещё две заявки

Группу разминирования вызвали в метро Петербурга проверять подозрительный багаж пассажира

Потенциально опасное наследие времён войны трижды за полдня проверяли взрывотехники ОМОНа в Петербурге. Боеприпасы и их части находили в лесу, на заводе и в рюкзаке пассажира метро.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, с заявки о похожих на гранаты предметах в метро началось утро 24 августа. Подозрительное в десять часов утра обнаружили в рюкзаке у пассажира на станции «Пионерская», сотрудники предположили, что в багаже учебная граната, и попросили взрывотехников удостовериться.

ПоделитьсяПоделиться

«Установлено, что это шесть пустых корпусов гранат Ф-1 времён Великой Отечественной войны. Переданы сотрудникам полиции на метрополитене», — уточнили в ведомстве.

Через час специалисты выехали в Стрельну, где между улицей Нижняя Колония и Красносельским шоссе грибник нашёл мины. Его догадка подтвердилась: в лесном массиве лежали две неразорвавшиеся минометные мины калибра 82 мм в состоянии сильной коррозии. Уничтожать их будут на полигоне.

В полдень помощь группы разминирования потребовалась на территории Невского завода на проспекте Обуховской Обороны. Там наткнулись на девять корпусов снарядов времен войны различных калибров — 45, 152, 170 мм. Их признали неопасными.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний