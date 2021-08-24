Как сообщил один из пассажиров, необычно прошла водная прогулка 23 августа. Барышню, которая готовилась к купанию, заметили на Воскресенской набережной, 20. Она частично разделась, красиво вошла в Неву с причала, но переплывать реку не стала: то ли испугалась, то ли вода привела ее в чувство. По словам очевидцев, ныряльщица ещё на берегу была как будто не в себе.
Девушка противостояла течению, уцепившись за выступ на гранитной набережной. Отпустить его и дотянуться до спасательного круга, брошенного с судна, решилась не сразу.
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«Матросы подтянули его к корме и вытащили мокрую барышню на борт. Поскольку белья под халатом не оказалось, русалка предстала перед экипажем и пассажирами практически нагая. Спасенную отвели в кают-компанию, где она согрелась», — приводит портал «Мегаполис» рассказ очевидца.
В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что спасатели вернули девушку на берег, и дальше она грелась в ожидании скорой помощи в автомобиле патрульно-постовой службы Центрального района.
Как оказалось, медикам купальщица знакома. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере, дальше заботу о её здоровье взяли на себя специалисты.