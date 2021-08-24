Как сообщил один из пассажиров, необычно прошла водная прогулка 23 августа. Барышню, которая готовилась к купанию, заметили на Воскресенской набережной, 20. Она частично разделась, красиво вошла в Неву с причала, но переплывать реку не стала: то ли испугалась, то ли вода привела ее в чувство. По словам очевидцев, ныряльщица ещё на берегу была как будто не в себе.



Девушка противостояла течению, уцепившись за выступ на гранитной набережной. Отпустить его и дотянуться до спасательного круга, брошенного с судна, решилась не сразу.