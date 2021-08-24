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Русалку в неглиже выловила команда теплохода из Невы в центре Петербурга

Купальщицу спасли из Невы у Воскресенской набережной

Темноволосая девушка оказалась в Неве и заставила понервничать пассажиров и команду прогулочного теплохода, которые наблюдали и участвовали в операции по её спасению.

Как сообщил один из пассажиров, необычно прошла водная прогулка 23 августа. Барышню, которая готовилась к купанию, заметили на Воскресенской набережной, 20. Она частично разделась, красиво вошла в Неву с причала, но переплывать реку не стала: то ли испугалась, то ли вода привела ее в чувство. По словам очевидцев, ныряльщица ещё на берегу была как будто не в себе.

Девушка противостояла течению, уцепившись за выступ на гранитной набережной. Отпустить его и дотянуться до спасательного круга, брошенного с судна, решилась не сразу.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

«Матросы подтянули его к корме и вытащили мокрую барышню на борт. Поскольку белья под халатом не оказалось, русалка предстала перед экипажем и пассажирами практически нагая. Спасенную отвели в кают-компанию, где она согрелась», — приводит портал «Мегаполис» рассказ очевидца.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что спасатели вернули девушку на берег, и дальше она грелась в ожидании скорой помощи в автомобиле патрульно-постовой службы Центрального района.

Как оказалось, медикам купальщица знакома. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере, дальше заботу о её здоровье взяли на себя специалисты.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Nationalverrater_2
Батарейкина ! ( или Даздраперма?)Ты чо ?! Жизнь прекрасна - подумашь , премию перевели в фонд голодающим талибанцам - ето ж наши новые стратегические партнёры . Бросай ето дело - без тебя нас американские вражины все наши шубохранилищы звоюют! Хотя бы трусы следущий раз надевай!
Coulthard
"Спасенную отвели в кают-компанию, где она согрелась"

Всколькером её там согревали?)))
Alkaline
Ну и зеваки. Сразу такие опытные (наркоманка! пьяная!), сразу ругать, и никто не придумал более разумного объяснения.
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