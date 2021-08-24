Больница № 33 в Петербурге вернулась к плановому приёму пациентов, на очереди — Николаевская

Городская больница № 33, через 275 коек которой за два месяца прошло около тысячи заболевших COVID-19, возвращается к привычной работе. «Сегодня возобновили работу хирургические отделения, в том числе сердечно-сосудистой хирургии, отделения травматологии, функциональной диагностики, урологии, гинекологии. Медицинскую помощь здесь смогут получить жители не только Колпинского, но и других южных районов Петербурга», — рассказали в Смольном.

Ещё 655 инфекционных коек в двух городских стационарах выведено из-под работы с коронавирусными пациентами, сообщили 24 августа в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

В Петродворцовом районе плановый приём 1 сентября начнёт Николаевская больница. Инфекционный госпиталь на 400 коек обслужил за год более 7,5 тыс. пациентов. Некоторые из них смогут вернуться сюда уже для восстановления после тяжёлой болезни. «Сейчас в стационаре проходит дезинфекция и подготовка отделений к оказанию плановой, экстренной и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе по уникальным направлениям (гемодиализ, стационарная реабилитация после COVID-19)», — отметили власти города.

Пациентов с COVID-19 продолжают лечить в 12 городских и 5 федеральных стационарах. Всего в Петербурге для работы с коронавирусом на данный момент есть 5 838 коек.