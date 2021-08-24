На возрожденный Кубок Кондрашина и Белова допустят болельщиков

— Чтобы посетить матчи турнира, потребуется купить билет, но нами принято решение: все средства, полученные от продажи билетов, направить на благоустройство скверов Кондрашина и Белова, — подчеркнул Церковный. — Впоследствии мы планируем клубом вместе с воспитанниками нашей Академии баскетбола помогать городу содержать и улучшать эти скверы. Надеюсь, что болельщики как «Зенита», так и «Спартака» к нам присоединятся.

— Пока можно говорить о том, что болельщики на игры будут допущены, количество мест точно будет ограничено и, в первую очередь, к посещению будут допущены владельцы сезонных абонементов, для которых вход бесплатный, — добавил генеральный директор «Зенита». — Точное максимальное количество в данный момент проходит согласование в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, после получения которого мы сразу проинформируем.

Матчи пройдут 3–4 сентября в «Юбилейном». В соревнованиях примут участие «Зенит», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Парма» (Пермь). Кубок назван в честь двух легенд ленинградского и советского баскетбола.

Александр Белов — центровой «Спартака» и лидер сборной СССР, автор того самого броска на последних секундах в матче СССР — США на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.

Владимир Кондрашин — заслуженный тренер СССР, который много лет возглавлял ленинградский «Спартак». Именно он руководил олимпийской сборной СССР на Олимпиаде 1972 года.