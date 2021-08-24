Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам соцвыплаты, списанные за долги

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что банки списывают у граждан социальные выплаты за долги. Глава государства поручил исправить эту ситуацию.

«Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — заявил глава государства 24 августа на съезде партии «Единая Россия».



Путин отметил, что указами президента специальные единовременные выплаты защищены от автоматического списания финансовыми организациями. Однако в законе этот вопрос не прописан должным образом.

