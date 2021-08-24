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Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам соцвыплаты, списанные за долги

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что банки списывают у граждан социальные выплаты за долги. Глава государства поручил исправить эту ситуацию.

«Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — заявил глава государства 24 августа на съезде партии «Единая Россия».

Путин отметил, что указами президента специальные единовременные выплаты защищены от автоматического списания финансовыми организациями. Однако в законе этот вопрос не прописан должным образом.

«Предлагаю закрепить в законодательстве требования о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Сделать это нужно задним числом, то есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги», — сказал президент.

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Комментарии (6)

O-o!
а дать по рогам банкам за голимый беспредел - не?
dragvs
Голимый популизм, попытка сыграть в сказочного "нацилидера". Там что, деньги меченые, на каком основании их возвращать должны? Вводите тогда какой-то закон.
Dimitry Antonov
Сказочное предвыборное время! Но оно скоро закончится, кто-то будет обманут в очередной, не в первый и не в последний, раз.
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