Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам соцвыплаты, списанные за долги

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что банки списывают у граждан социальные выплаты за долги. Глава государства поручил исправить эту ситуацию.
«Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — заявил глава государства 24 августа на съезде партии «Единая Россия».
Путин отметил, что указами президента специальные единовременные выплаты защищены от автоматического списания финансовыми организациями. Однако в законе этот вопрос не прописан должным образом.
«Предлагаю закрепить в законодательстве требования о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Сделать это нужно задним числом, то есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги», — сказал президент.