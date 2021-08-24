В Петербурге в пятый раз пройдёт «Подиум зрелой красоты» — показ мод, в котором участвуют модели 50+. В этом году проект будет проходить в безопасном режиме — онлайн. Это значит, что зрителями могут стать не только жители Северной столицы. Также организаторы подготовили сюрприз — дефиле пройдёт в не совсем обычном месте для такого мероприятия.

Мероприятие, в котором участвуют модели старше 50 лет, ежегодно проходит в Москве, Петербурге, Казани и других городах России. Цель организаторов — привлечь внимание общества к культуре восприятия зрелого возраста и показать меняющийся портрет старшего поколения.

В Петербурге впервые «Подиум зрелой красоты» прошёл в 2017 году. Его организатором выступил портал для старшего поколения «Баба-Деда» при поддержке генерального партнёра Благотворительного фонда «Добрый город Петербург». С тех пор число желающих попробовать себя в качестве модели растёт год от года: если к первому показу организаторы получили чуть более 70 заявок, то в этом году — 400.



Отбор был строгий, конкуренция — серьёзная. В итоге было выбрано 68 человек, которые и выйдут на подиум 31 августа. Все они не профессиональные модели. Это обычные жители Петербурга, у каждого из которых своя жизненная история: кого-то в гараже называют «Кулибин» за изобретение для езды на воде и бензине, кто-то совмещает работу охранником в ЧОП с танцевальными прогулками dance walking с музыкой в наушниках, у кого-то внуки, у кого-то — новая любовь.



Над образами, которые представят петербуржцы на подиуме, работала огромная команда представителей различных модных домов и брендов. А сам показ, как говорят организаторы, пройдёт в самом необычном для такого мероприятия месте — подиумом будет служить вокзальный перрон, волонтёры станут проводниками, а вместо микрофона будет громкоговоритель.

