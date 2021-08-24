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«Это нападение, а не несчастный случай». Студенты и преподаватели в Германии «посинели» после отравления неизвестным веществом

Массовое отравление студентов в университете Дармштадта расследуют как покушение на убийство

Немецкая полиция расследует дело о покушении на убийство после отравления студентов в Дармштадтском техническом университете.

Семь человек, среди которых были студенты и преподаватели, пожаловались на недомогание и синеватый оттенок рук и ног, сообщает 24 августа издание Bild.

По данным полиции, все пострадавшие употребляли еду и напитки в Дармштадтском техническом университете в Центральной Германии. Большинству потребовалась госпитализация после отравления.

Полицейские пока не выяснили, что за ядовитое вещество было использовано. Следователи полагают, что в пакеты с молоком и емкости для воды были добавлены яды. В здании университета прошли обыски.

«Это нападение, а не несчастный случай», — уверены в полиции.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Не, novichok это известное.
А тут неизвестное, возможно даже pokhmel'e, а то и bodun.
Имеются достаточные основания полагать, что у Петров с Бошировым перешли на новое отравляющее вещество (сивуха или палёнка), виновата Россия, инфа 146%!
😎😂
266094585
Петров и Баширов границу Германии не пересекали?
IvanLoh
Уже было:
Герберт Уэллс «Похищенная бацилла» :

«Один молодой человек, желающий прославиться в качестве величайшего анархиста всех времён, решается на неслыханное злодеяние: заразить холерой весь город...
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