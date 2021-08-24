«Это нападение, а не несчастный случай». Студенты и преподаватели в Германии «посинели» после отравления неизвестным веществом

Немецкая полиция расследует дело о покушении на убийство после отравления студентов в Дармштадтском техническом университете.



Семь человек, среди которых были студенты и преподаватели, пожаловались на недомогание и синеватый оттенок рук и ног, сообщает 24 августа издание Bild.

По данным полиции, все пострадавшие употребляли еду и напитки в Дармштадтском техническом университете в Центральной Германии. Большинству потребовалась госпитализация после отравления.

Полицейские пока не выяснили, что за ядовитое вещество было использовано. Следователи полагают, что в пакеты с молоком и емкости для воды были добавлены яды. В здании университета прошли обыски.