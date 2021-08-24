Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около двух часов дня на 9-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в направлении Петербурга столкнулись попутные автомобили: один грузовой и два легковых. На кадрах с места ДТП видно, что легковые машины получили сильные повреждения, у одной буквально вмята задняя часть.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, скорая и дорожные службы. Имеется информация о двух пострадавших, добавили в дорожном управлении. По данным 47News, травмы получили трое.