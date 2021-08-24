FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Грузовик и две легковые не поделили трассу «Сортавала» под Петербургом. Есть пострадавшие

Минимум двое пострадали в столкновении грузовика и двух легковых на трассе «Сортавала»

Серьезная авария с участием трех автомобилей затруднила движение по федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области днем 24 августа. Участникам потребовалась помощь медиков.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около двух часов дня на 9-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в направлении Петербурга столкнулись попутные автомобили: один грузовой и два легковых. На кадрах с места ДТП видно, что легковые машины получили сильные повреждения, у одной буквально вмята задняя часть.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, скорая и дорожные службы. Имеется информация о двух пострадавших, добавили в дорожном управлении. По данным 47News, травмы получили трое.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

zelf
А у другой буквально вмята передняя часть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний