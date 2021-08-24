Путин уволил генерала следкома Рассохова, которого весной «сослали» в Сибирь

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя председателя Следкома Ростислава Рассохова. Это продолжение ликвидации Главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД).
Об увольнении Рассохова сообщается на официальном портале правовой информации. Приказ президента вступает в силу 24 августа, в день опубликования.
Рассохов замещал Бастрыкина с мая прошлого года, после того как Игорь Краснов ушел из Следкома на должность генпрокурора. В марте генерала отстранили от управления ГУРОВД, передав все следствие в центральном аппарате комитета генерал-лейтенанту Эдуарду Кабурнееву. Рассохову же достались главки и управления комитета в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, а также надзор на комитетским санаторием «Родина».
В начале апреля, писал «Коммерсантъ», стало понятно, что ГУРОВД ликвидируется и сливается с ГСУ. Сокращению подлежали 12 человек.
Рассохов выходец из МВД, в Следкоме работал с момента создания ведомства, начинал как следователь по особо важным делам.