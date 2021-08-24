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Кадры эвакуации в Кабуле: финские военные вывозят афганских малышей на руках

Вооружённые силы Финляндии 24 августа опубликовали кадры эвакуации в аэропорту Кабула. На снимках военные в форме следят за посадкой людей на борт самолёта, а на одном из кадров солдат несёт на руках маленького ребёнка с закрытыми глазами.

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«Вооружённые силы прибыли в аэропорт Кабула в субботу, 21 августа 2021 года, и немедленно приступили к своей миссии. Задача сил в этом районе — защищать сотрудников Министерства иностранных дел в аэропорту и в непосредственной близости от него, помогать им в эвакуации тех, кому оказывается помощь, и поддерживать связь с вооруженными силами в этом районе для координации действий», — пояснило оборонное ведомство.

Ранее власти Финляндии заявили, что примут 170 афганцев, которым выдадут ВНЖ на гуманитарных основаниях на 4 года, т. е. они не будут рассматриваться как просители убежища. Как сообщила глава МВД Мария Охисало, в страну прибыли около половины из 170 афганцев, оказывавших помощь Финляндии.

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Комментарии (7)

dragvs
Молодцы!
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... кстати, к тайне "угона самолёта". Шароварники калымят мимо кассы не стесняясь, вместо вывоза своих сограждан.
--- никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источники «Страны» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», – говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги, а эти «платежи идут мимо официальной кассы».
Савва Морозов
И какую помощь, афганцы оказывали Финляндии?
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