Вооружённые силы Финляндии 24 августа опубликовали кадры эвакуации в аэропорту Кабула. На снимках военные в форме следят за посадкой людей на борт самолёта, а на одном из кадров солдат несёт на руках маленького ребёнка с закрытыми глазами.
«Вооружённые силы прибыли в аэропорт Кабула в субботу, 21 августа 2021 года, и немедленно приступили к своей миссии. Задача сил в этом районе — защищать сотрудников Министерства иностранных дел в аэропорту и в непосредственной близости от него, помогать им в эвакуации тех, кому оказывается помощь, и поддерживать связь с вооруженными силами в этом районе для координации действий», — пояснило оборонное ведомство.
Ранее власти Финляндии заявили, что примут 170 афганцев, которым выдадут ВНЖ на гуманитарных основаниях на 4 года, т. е. они не будут рассматриваться как просители убежища. Как сообщила глава МВД Мария Охисало, в страну прибыли около половины из 170 афганцев, оказывавших помощь Финляндии.