Петербургский «Завод Радиотехнического оборудования» поставит Министерству обороны более 20 цифровых радиорелейных станций за два года

Минобороны России и «Завод Радиотехнического оборудования» (АО «ЗРТО», входит в Концерн ВКО «Алмаз — Антей») подписали на форуме «Армия-2021» соглашение об изготовлении и поставке военному ведомству более 20 комплектов цифровых радиорелейных станций в 2022–2023 годах.

Как сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», цифровые радиорелейные станции (РЛС) Р-416ГМ предназначены для организации полевой опорной транспортной сети связи в оперативно-стратегическом звене управления. Они обеспечивают обмен всеми видами информации между командными пунктами (пунктами управления) вооруженных сил страны и Единой сетью электросвязи (ЕСЭ) России. Радиорелейные станции могут работат в различных климатических условиях, в том числе, в условиях Крайнего Севера.