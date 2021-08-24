Можно ли поднять пенсии до МРОТ и раздавать просрочку? В Смольном обсудили исполнение указа президента о национальных целях

Присутствовавший на заседании депутат Госдумы Олег Нилов обратил внимание, что при заявленной средней заработной плате в 73 тысячи рублей многие пенсионеры в Северной столице получают пенсию ниже МРОТ, который составляет 19 тысяч рублей. При этом в Москве минимальная пенсия составляет более 20 тысяч рублей.

Размер выплат пенсионерам и утилизация просроченной продукции розничными сетями стали предметом дискуссии на заседании правительства Петербурга 24 августа. Одним из пунктов повестки стало исполнение указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». На национальные проекты в 2021 году Петербург потратит 30,3 млрд рублей, из которых 23,2 млрд — федеральные средства.

По словам главы комитета по экономической политике Валерия Москаленко, в Петербурге живет 1,5 миллиона пенсионеров, из них 900 тысяч с небольшим — старше 65 лет.



«Выплата пенсий — это федеральный мандат, занимается решением вопроса правительство РФ. Первые шаги сделаны — это индексация на уровень выше инфляции», — сказал чиновник. Правительство Петербурга делает доплаты «определенным категориям из социального регистра, куда входит большое количество пенсионеров», — добавил он. Доплата имеет разный размер, в том числе до прожиточного минимума.



Парламентарии также поинтересовались, можно ли усилить контроль за ретейлом и производителями пищевых продуктов, чтобы стимулировать их перерабатывать отходы или же раздавать просроченные продукты. Сейчас сети бесплатно раздать просрочку не могут, и «им выгоднее дождаться, когда продукты испортятся, и выкинуть их, они покупают левые справки и вывозят это как бытовой мусор». Тогда как в других странах магазины выбрасывать продукцию не могут и должны ее раздавать.

