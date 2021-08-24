Петербуржец избежал судимости за плечо клиентки, отмороженное в криосауне

Суд прекратил уголовное дело об оказании небезопасных услуг в отношении предпринимателя, который предлагал клиентам посидеть в криосауне. Заработав 1 тысячу рублей, ему пришлось возвращать 120.
О решении суда 24 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Клиентка пришла на процедуру к Алексею Демидову в ноябре 2019 года, заплатила тысячу рублей за три минуты в криосауне. По инструкции к комплексу, предприниматель должен был пройти обучение, во время процесса поддерживать зрительный контакт и не отходить, а в помещении разместить детектор активного кислорода. Кроме того, больше двух минут внутри находиться нельзя. В итоге девушка получила обморожение левого плеча, на двух процентах поверхности тела.
Пока дело шло в суд, Демидов выплатил пострадавшей 120 тысяч рублей и получил прощение. Следствие просило судью прекратить дело, обвиняемый добавил, что у него доход не больше 50 тысяч рублей, а кормить надо четырёх детей и супругу, беременную пятым ребенком. Ходатайство было удовлетворено, Демидов должен 15 тысяч судебного штрафа.