FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
74.07р86.78р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Петербуржец избежал судимости за плечо клиентки, отмороженное в криосауне

Суд прекратил уголовное дело об оказании небезопасных услуг в отношении предпринимателя, который предлагал клиентам посидеть в криосауне. Заработав 1 тысячу рублей, ему пришлось возвращать 120.

О решении суда 24 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Клиентка пришла на процедуру к Алексею Демидову в ноябре 2019 года, заплатила тысячу рублей за три минуты в криосауне. По инструкции к комплексу, предприниматель должен был пройти обучение, во время процесса поддерживать зрительный контакт и не отходить, а в помещении разместить детектор активного кислорода. Кроме того, больше двух минут внутри находиться нельзя. В итоге девушка получила обморожение левого плеча, на двух процентах поверхности тела.

Пока дело шло в суд, Демидов выплатил пострадавшей 120 тысяч рублей и получил прощение. Следствие просило судью прекратить дело, обвиняемый добавил, что у него доход не больше 50 тысяч рублей, а кормить надо четырёх детей и супругу, беременную пятым ребенком. Ходатайство было удовлетворено, Демидов должен 15 тысяч судебного штрафа.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний